David Benavidez buscará ganar por nocaut en Las Vegas, Nevada

El invicto campeón interino Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), David Benavidez, se encuentra motivado por el encuentro que sostendrá contra el alto clasificado mundial Caleb Plant, el próximo 25 de marzo en Las Vegas, Nevada.

Benavidez está seguro que va a ganar el combate y lo hará por nocaut.

“Estaría muy decepcionado conmigo mismo si no gano por nocaut. La única forma en que quiero ganar esta pelea es noqueándolo, Tengo mucha confianza porque he estado trabajando muy duro. No he dejado ninguna piedra sin remover. Esto es lo más duro que he trabajado en mucho, mucho tiempo. Y estoy muy emocionado y motivado. Siento que todo se alinea a mi favor. Estoy listo para mostrarle al mundo lo que tengo,” comentó.

Benavidez, registra seis peleas consecutivas ganadas por nocaut y cuenta con uno de los índices noqueadores más altos, 88 por ciento, en el boxeo por encima que el de su próximo rival quien ha ganado el 57 por ciento de sus peleas profesionales por detención.

“No me gusta dejar las cosas en manos de los jueces. Tengo 26 peleas con 23 nocauts, así que no estamos pensando en dejar que esta pelea vaya a las tarjetas de puntuación. Estamos listos para noquear a Caleb Plant y ese es definitivamente el plan. Les he estado diciendo a mis fanáticos que lo noquearé antes de las seis rondas, así que soy un hombre de palabra y definitivamente voy a cumplir”, finalizó.