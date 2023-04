Darte tiempo para buscar empleo, teniendo uno

Quizá sientas que hay un mal ambiente de trabajo en tu empleo, que tu sueldo no está a la altura de tu desempeño, que quieras hacer algo nuevo, encontrar más oportunidades de crecimiento, o simplemente tener más flexibilidad y mejores beneficios. Y te animas a buscar un nuevo trabajo.

Pero, ¿Cómo? Entre tu puesto actual, ocuparse de las responsabilidades de la familia, desestresarse, y lo esencial como comer y dormir, parece que no hay suficiente tiempo. Por lo general, tus compromisos externos ocupan gran parte de tu tiempo libre.

Antes de empezar una búsqueda de trabajo, detente, define cuanto tiempo dedicaras a la semana para buscar un nuevo empleo por los diferentes medios que hay para enterarse de nuevas oportunidades (amigos y conocidos, anuncios de empleos, redes sociales especializadas, etc.). Conviene dedicar al menos cuatro o cinco horas a la semana a buscar una nueva oportunidad.

Si tu trabajo está estable y lo tienes bien controlado, este podría ser el momento adecuado para empezar la búsqueda. Pero si estás en tu período más ocupado en el trabajo o a punto de irte de vacaciones prolongadas, probablemente esta no sea la mejor temporada para dedicarte a la investigación profesional. Si es así, busca un momento en el que tu trabajo se estabilice y tu vida hogareña sea un poco menos variable. Cuando hayas decidido el momento adecuado para empezar, sigue estos consejos para incluir la búsqueda de trabajo en tu agenda en cuatro fases clave del proceso.

Fase de Exploración. Decidir qué es lo que quieres en el nuevo puesto. Muchas veces las personas sienten que desean un nuevo puesto, pero en realidad no saben lo que preferirían hacer. Si no lo sabes, realiza una combinación de investigaciones en línea y entrevistas con amigos y conocidos que estén desempeñando otros trabajos, para obtener más información sobre las oportunidades potenciales.

Las investigaciones en línea son muy apropiadas, puedes elegir una noche normal después del trabajo cuando sepas que normalmente tienes al menos una hora libre en la que puedas dedicar tu atención a explorar las tendencias, investigar los conocimientos y las habilidades necesarias y echar un vistazo superficial a las ofertas de trabajo. Si te cuesta trabajo motivarte para investigar cuando estás en casa, considera la posibilidad de ir a una biblioteca o cafetería para darte un empujoncito extra.

En el caso de entrevistas con otras personas para buscar información, tendrás que adaptarte a los horarios de esas personas, pero aun así puedes pensar en cómo acomodarlas en el tiempo. Prepara una lista de amigos y conocidos que te pueden ayudar en la búsqueda. Programa la hora de conexión de forma estratégica. Si las reuniones son presenciales, considera la posibilidad de una hora al final del día. Si las reuniones son virtuales, puedes programarlas casi en cualquier momento y considerar la llamada como pausa para comer.

Fase de preparación. Una vez que decidas el empleo a buscar, tienes que prepárate para presentar la solicitud y actualizar tu currículum. En esta etapa corres el riesgo de poner en pausa tu búsqueda debido a la procrastinación -sí lo quieres hacer, pero encuentras muchos pretextos para no definir cuándo-, en esta fase es a menudo donde la gente se detiene y ya no hace nada. Cuando hayas decidido seguir adelante, tendrás que prepararte para presentar la solicitud y enviarla a las redes sociales a amigos y conocidos.

Por lo general hay sentimientos de vulnerabilidad en torno a exponerse, por lo que puede ayudar tener personas que te apoyen a tu alrededor y que puedan darte un codazo, un empujoncito, comentarios y ánimo.

Si ya definiste tu currículum y tu perfil para las redes, pero te das cuenta de que vuelves a ellos una y otra vez para modificarlos y adaptarlos, puede que estés cayendo en la trampa del perfeccionismo. Recuerda que hecho es mejor que perfecto. Si algunas personas han revisado lo que has preparado y piensan que está bien, pasa a la siguiente fase.

Fase de solicitud. Es probable que el proceso de solicitud sea similar al que experimentaras en la fase de exploración, en la que habrá una combinación de investigación en línea y tiempo de entrevistas informativas. Asegúrate de buscar en tu propio trabajo y en las nuevas empresas y busca también en las que trabajaste, aquí también funciona el efecto bumerán.

Revisa rápidamente a diario las nuevas ofertas de trabajo, esto garantiza que no se pierda ninguna publicación interesante y que dispongas de tiempo suficiente para completar las solicitudes antes de su vencimiento. Consulta las principales bolsas de ofertas de trabajos.

Fase de entrevista. Según la duración, el momento y el lugar de las entrevistas, esta puede ser la parte más difícil del proceso de programar cuando busca un nuevo trabajo. Si trabajas de forma remota o híbrida y las entrevistas son virtuales, planifícalas para un día en el que trabajes de forma remota. Si son cortas, puede contar la entrevista como tu pausa para comer.

Si crees que serán largas, tendrás que tomarte un tiempo libre y trabajar extra para recuperar el tiempo. Lo ideal sería preguntar si es posible tener entrevistas al principio del día, al final del día o alrededor de la comida para minimizar las interrupciones en su trabajo actual. Si te van a entrevistar varias personas para el mismo trabajo, puedes solicitar que se hagan esas entrevistas de forma consecutiva en lugar de tener que programarlas diferentes días.

Si el empleo que te ofrecen está fuera de tu especialidad, pero la empresa que te lo ofrece está segura de que cuentas con los recursos para desempeñarlo y representa un reto profesional para ti, además de ser una oportunidad para tener ingresos muy superiores, mide tu potencial, infórmate en detalle acerca de la empresa y toma tu decisión. Recuerda que los buenos profesionales son multidisciplinarios.

Si no buscas empleo porque ya tienes uno y estas muy a gusto, mantente actualizado en conocimientos, habilidades y en tus redes personales, si surge una buena oportunidad, analiza y toma tu decisión, no hay empresa que pueda detener tu desarrollo.

Si quieres buscar empleo porque dejaste de tener uno, no cometas el error común de auto descartarte por la edad, no te pongas trabas tu mismo ni te mentalices para no encontrarlo, ya encontraras mucha gente que te dirá que ya estas muy grande y te dará muchas razones para desanimarte, Evalúa lo que tienes y lo que representas y lo que puedes valer para una empresa y lánzate a la búsqueda. Convierte tu desempleo en la mejor oportunidad de cambiar y mejorar tu vida profesional y económica.

Encontrar un nuevo trabajo es un trabajo en sí mismo. Pero si dedicas tiempo al proceso de manera persistente y consistente, puedes progresar y asegurarte un nuevo puesto.

[email protected]