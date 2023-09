Dante Elizalde habla sobre el tema del juicio contra Disney

Santos Laguna aprovechó la pausa en la Liga MX debido a la Fecha FIFA, para realizar su respectivo Balance del Torneo Apertura 2023, en donde tocaron además temas administrativos, médicos y legales.

Fue en el SANTU4RI0 del TSM, donde se realizó la dinámica con la presencia del presidente ejecutivo de los albiverdes, Dante Elizalde; el director de gestión deportiva del club, Braulio Rodríguez; además del director técnico del primer equipo Pablo Repetto.

Demanda

Se informó que en los próximos días, se pudiera conocer el veredicto final del juicio de la demanda que tiene el club lagunero sobre la compañía Disney. El propio Dante expuso que ya incluso participó en el litigio, por lo que solamente resta esperar la resolución, pero se dijo tranquilo al encontrarse en buenas manos, con el buffet de abogados que los representa.

"Estamos muy tranquilos, el asunto está siendo atendido por los mejores abogados que existen. Daría ese mensaje de tranquilidad, el juicio persiste y se llevará a cabo, les reportaremos cualquier cosa trascendente. Estamos en las mejores manos y nos asiste la razón", dejó en claro Elizalde.

Además el directivo informó: "El sistema americano de leyes tiene ciertos pasos, las fases del juicio ya se cumplieron, incluso ya tuve mi participación. Lo único que queda es el juicio como tal, que será la próxima semana y aportar temas en estos momentos, sería innecesario".

Futbolístico

Agregaron que aunque el mercado de fichajes de la Liga MX se cierra hasta la próxima semana, no tienen considerado contratar a nadie, ni que tampoco alguien salga de la institución, por lo que Elizalde destacó: "En el futbol no hay absolutos, sigue abierto el mercado, no hay manera de descartar alguna situación, pero el torneo está muy maduro", recordando que constantemente reciben ofertas por sus jugadores.

Se dio a conocer, que en los próximos días, Carlos Acevedo será revisado nuevamente de su evolución en el hombro izquierdo por el doctor que le practicó la intervención quirúrgica, para saber con exactitud una fecha aproximada a su reaparición, aunque "El Guardián" ya se encuentra con ejercicios de rehabilitación.

"Tenemos mucha confianza en Lajud", indicó Repetto, cuando se le cuestionó, acerca del cancerbero y si tiene pensado relevarlo por alguien más.

"Viene de una inactividad importante de años, en los partidos va mejor día a día, pero como todos los que juegan, tiene errores, es difícil compararlo con Acevedo, no se puede, pero estoy tranquilo, yo evalúo quiénes están mejor para jugar, quiero ganar, en este caso confiamos en Lajud, el futuro dirá lo que depara y eso pasa en todas los posiciones".

Dante Elizalde, Pablo Repetto (c) y Braulio Rodríguez hablaron de varios temas, aprovechando la pausa por la fecha FIFA (ESPECIAL)

Respecto a los refuerzos para el actual torneo, Duván Vergara y Pedro Aquino, quienes salieron por lesiones musculares en el último duelo de la campaña ante Pumas, señaló que no están descartados para jugar en la próxima jornada ante Tuzos, pero será hasta horas antes frente a los hidalguenses cuando se determine si participan o no, aunque la idea es no precipitarlos.

Dante dejó en claro: "Tenemos un plantel bastante competitivo, que todo el tiempo recibe ofertas, debemos provocar estabilidad, que estén todos concentrados y mantener el gran equipo que tenemos".

Pero también resaltó: "Sea necesario o no, siempre estamos buscando jugadores, pero traer por traer (refuerzos), nunca lo vamos a hacer, pero si lo hacemos, nunca tendrán oportunidad los canteranos, le taparán un espacio. Tenemos el medio campo robustecido, logramos traer al jugador que queríamos, Pedro (Aquino), que lo hace en transferencia definitiva".

Recordó que el objetivo de los Guerreros es competir, ganar y alimentar la cantera, por lo que la única manera de hacerlo, es siendo valientes, asumir riesgos y generar espacios.

El mandamás santista le mandó un claro mensaje a los seguidores: "A la afición no estamos para pedirles, sino para ofrecerles, seguimos en deuda con ellos, pero nos compromete a seguir creciendo, esta es su casa, para que nos acompañen en los siguientes encuentros", adelantando que ante Necaxa, el domingo 24 de septiembre, se develarán las placas de los siguientes Guerreros de Honor, Juan Pablo "Chato" Rodríguez y Matías "Toro" Vuoso.

Tanto Elizalde, como Repetto y Braulio, confesaron que en el arranque de torneo, buscaron posibilidades de refuerzos, pero desistieron de manera unánime, para así maximizar lo que tienen en casa, como el caso de los juveniles.

Y el estratega charrúa indicó: "Nos sentimos identificados con las últimas presentaciones, que el equipo es protagonista, se entrega, hay funcionamiento, con jugadores importantes no solamente en el equipo, sino en el torneo, pero este es un proceso, que hemos ido de menos a más".

Reconoció que le quedó una sensación negativa cuando quedaron fuera de la Leagues Cup, en cuanto a resultado se refiere, pero el futbol practicado va avanzando, por lo que tienen una ilusión que el equipo está competitivo. "Le juega de igual a igual a cualquiera, pero vamos por el camino".

También apuntó: "Mejoramos mucho en la defensa, en el margen que debemos hacerlo para ser un equipo más sólido, a pesar que tenemos al goleador, todavía tenemos para mejorar, estamos en el camino, si seguimos creciendo, seremos más fuertes y nos ilusionaremos".

En el caso específico de Emerson Rodríguez, detalló que es un tema de confianza, de trabajar día a día y mejorar la toma de decisiones. "Es un jugador más íntegro, así como en otras posiciones con jóvenes, en la medida que sigan dando poco cada uno, tendremos un mejor plantel y más posibilidades".apoyo a guindas

Tras arrancar la Serie del Rey entre Algodoneros y Pericos, los Guerreros le mandaron la mejor de las vibras al conjunto Guinda.

"Es una gran inspiración, nos ayuda a convertir en fiesta la Comarca", dijo Elizalde. "Antes teníamos nosotros solamente esa responsabilidad, hoy la compartimos, nos sentimos muy orgullosos, todos somos La Laguna".

Dejó en claro, que Santos y Algodoneros no compiten bajo ninguna circunstancia, a pesar que en sus dos anteriores encuentros en el Corona ante Chivas y Pumas, los Guindas sostuvieron duelos de playoffs de manera simultánea.

"Somos uno y gracias a estos esfuerzos de empresarios como Memo Murra, es que se logran estos grandes proyectos, ha sido un tipo valiente que ha puesto su dinero donde puso sus sentimientos y hoy tiene el mérito para ser el Campeón del Norte", reconoció Elizalde.

Y por último, el mandamás albiverde expresó: "Desde Santos Laguna, apoyamos y estamos muy contentos y en constante comunicación con Memo y su equipo, para darles toda la fuerza y estoy seguro que van a salir triunfadores en la Serie del Rey".