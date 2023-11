Danna Paola y Sebastián Yatra hablan sobre la importancia del Latin Grammy 'en momentos oscuros'

El colombiano Sebastián Yatra, la mexicana Danna Paola, la española Paz Vega y la puertorriqueña Roselyn Sánchez, que ejercerán este jueves como presentadores de la gala de los Latin Grammy 2023, reivindicaron hoy "el momento de respiro y unión" que proporcionarán estos premios "en momentos oscuros" para el mundo.

"Confieso que me sentí hasta mal que estas cosas estén pasando mientras estamos aquí celebrando otra cosa. Yo soy mamá y por un momento pensé que me quería ir a casa. Me daba bochorno postear tonterías con lo que sucede, pero después de un segundo pensé que la humanidad también merece este momento con distintas culturas celebrándose, de respiro y de unión", confesó Sánchez este martes en rueda de prensa desde Sevilla, sede este año de la gala.

En la misma línea siguieron los comentarios de sus compañeros. "Nos duele un montón lo que está pasando por todo el mundo en parte por construcciones sociales, inventos que nos hemos hecho a través de miles de años de ver la vida de formas distintas, pero siendo todos iguales", reflexionó Yatra.

"Hacernos daño no es natural, es algo aprendido. Hay que desaprenderlo y hacerlo entre todos, siendo más amables con los demás y con la gente de nuestro entorno, no siendo radicales, porque es algo innecesario", ha considerado el colombiano.

En ese sentido, por situaciones como el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos o la guerra en Ucrania, para Vega "más que nunca estos premios tienen sentido, porque son premios que unen a través del amor por la música, que es un común denominador en el mundo y están para dar luz y contrarrestar estos momentos tan oscuros".

"Como artistas, desde nuestra trinchera, nuestros pensamientos y nuestro corazón, pensamos cómo hacer un cambio ahí afuera. El arte es algo que une a la personas porque viene desde el amor y creo que hablar de música y de amistad puede inspirar que hay cosas por las que uno puede celebrar la vida. Esta es nuestra manera de ayudar", apuntó Danna Paola. EFE