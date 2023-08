Danna Paola revela que sigue sanando heridas tras sacrificar su niñez por trabajar desde los 5 años

Danna Paola es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas que ha dado México. A sus 28 años ostenta una gran trayectoria como artista, ya que desde muy pequeña dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y jamás se alejó.

La reconocida cantante, actriz, modelo y compositora nació en Ciudad de México y desde allí construyó una carrera que parece no tener techo. Es que Danna Paola Rivera Munguía, como es su nombre completo, tiene un gran talento que desde muy pequeña le dio lugar en la televisión en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, entre otros, y con la música supo imponer su nombre desde que en 2001 lanzó su primer álbum llamado Mi globo azul.

Por qué Danna Paola nunca fue a la escuela

La intérprete de Amor ordinario cedió una entrevista recientemente al diario español El País en donde dio detalles sobre su carrera artística y reveló algunas situaciones que tuvieron que ver con su niñez. Danna Paola comenzó expresando que nunca tuvo la posibilidad de elegir si seguía en la senda del espectáculo o se dedicaba a ser una niña normal.

"A mí me decían que era un juego y después se convirtió en mi trabajo de 8 a 7. No tenía otra cosa más que ser artista", sentenció la artista. Danna Paola sorprendió al manifestar que su "sacrificio más grande fue mi niñez. Hoy sigo haciendo mucho descubrimiento y mucha terapia para dejar de romantizar mi infancia, que fue jodida porque llevo trabajando desde los cinco años".

La artista mexicana se sinceró sobre esta etapa de la vida en la que no pudo asistir a la escuela, pues su niñez transcurrió sobre los escenarios desde muy pequeña. Danna Paola explicó que tuvo mucha ayuda terapéutica para entender su pasado y que no la afecte en la actualidad. De todos modos, aseguró que no ha sido fácil "ser un niño artista". La cantante y actriz, con base en esa ayuda, remarcó: "A mí nadie me ha regalado mis tablas y mi experiencia. Me enorgullece".