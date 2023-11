Danna Paola desata la polémica luego de revelar el porqué no tiene tantas amigas: 'son doble moral'

Danna Paola es una de las artistas influyentes de la industria actual. Pese a ser muy exitosa en sus proyectos artísticos, no ha tenido la misma suerte en sus relaciones interpersonales, como lo puede ser una amistad.

Así lo declaró en una entrevista para el canal de YouTube de Calle y Poché, en la que expuso los motivos por los que se considera una persona con pocas amigas. Y si bien las declaraciones las realizó en julio, durante las últimas horas no ha parado de recibir comentarios negativos.

Por medio de TikTok, internautas viralizaron las confesiones de la intérprete de "Oye Pablo". "Yo casi no tengo amigas por eso, porque la verdad las amigas que tuve me enterraron cuchillos en la espalda, entonces dije 'ay qué hueva'".

La artista mexicana explicó que las pocas mujeres que conoce "son brillantes", incluyendo a las de su equipo de trabajo. "Creo que las mujeres fucking runs the world, pero al mismo tiempo no puedo con la falsa sororidad".

Danna Paola indicó que el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día de la Mujer y fecha importante para el feminismo, le produce muchas emociones.

"A veces veo que mucha gente se sube al tren del mame del 8 de marzo y no se dan cuenta que en realidad es un tema como bien denso y que sí tiene un trasfondo muy duro", dijo.

Con base a su experiencia, la también actriz añadió que hay actitudes que la hacen sospechar de las malas intenciones de quienes se le acercan para formar una amistad.

"Es una doble moral. Y como te digo que al final… no sé si les ha pasado que a veces encuentras chicas que te dicen 'wey sí' y luego-luego sientes la energía y el (mira de pies a cabeza). Yo la verdad no puedo, entonces yo prefiero ser lo más neta y neutra posible, pero de verdad, déjense de tirar entre mujeres porque es una mier**", mencionó.

Los comentarios de Danna Paola desataron polémica entre usuarios de TikTok, pues se le criticó generalizar a las mujeres en el desarrollo de relaciones amistosas, además de tildarlas de "doble moral".

"Siempre he pensado que esas morras que dicen que no confían en las mujeres o en las amigas es porque ellas mismas no son buenas amigas, no lo sé", "No todas las mujeres son doble moral y además parte del proceso de conciencia de sororidad se construye lento", "Las amistades son una proyección propia, así que eliges lo que en realidad eres", "Difiero, mi comunidad de amigas son mi respaldo, nos confrontamos en amor y respeto", reaccionaron al clip.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la "sororidad" es la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres para crear redes de apoyo que empujen a cambios sociales y así lograr la igualdad.

Dentro del feminismo, el objetivo es empoderar al género e impulsar relaciones positivas, de respeto, confianza y empatía entre mujeres.

Originalmente el término fue acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en un intento por cuestionar la supuesta "rivalidad" entre mujeres que ha sido incentivada por el patriarcado y que implica no juzgar a otras por su modo de vivir, vestir o sexualidad.