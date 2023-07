Danna Paola dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su novio Alex Hoyer

Danna Paola compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con un mensaje especial dedicado a su novio, el también cantante Alex Hoyer, quien cumplió 26 años el pasado 26 de julio.

En las fotografías, se puede apreciar como Danna y Alex comparten tiernos momentos juntos.

"Felices 26 mi cielo, celebrar tu vida es de las cosas que más hace feliz a mi corazón… celebrar tu luz, tu alma, tu existencia, tu sentido del humor, tu talento, tu mente mágica y el corazón, tan GIGANTE que tienes amo verte crecer y que placer gozar la vida a tu lado and making our dreams come true. Gracias por hacernos sonreír a todos los que te amamos.TE AMO. I love you the most", fue el mensaje que dedicó Danna de 28 años.

En tanto, Hoyer le respondió: "Gracias a ti por llenar mi vida de tanto amor y de inspiración, eres lo mejor que me paso en la vida. Que sean muchos años más, pero a tu lado Te amo".

Danna y Hoyer llevan juntos poco más de dos años, en 2020 iniciaron una amistad; sin embargo, fue hasta finales del 2121 que comenzaron a mostrarse más unidos. Se conocieron gracias al productor musical Saak, con quien Danna trabajó en los temas Sodio y Contigo.