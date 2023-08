Danna Paola debuta con éxito su gira XT4S1S en Estados Unidos

La cantante mexicana Danna Paola hizo su gran debut en Estados Unidos con su gira mundial XT4S1S, con la cual recorrió gran parte de territorio mexicano desde finales del 2022 y gran parte del 2023. Ahora, la también actriz lleva su espectáculo por primera vez para sus fans estadounidenses.

Este viernes ocurrió la primera presentación de Danna en el San Jose Civic, en San José, California, frente a poco más de 2,000 asistentes.

Con algunas modificaciones hechas en el escenario, el repertorio, así como en los vestuarios, Danna se volvió tendencia en redes sociales.

Entre varios de sus éxitos como Mala Fama, Cachito, Agüita, Calla Tú y Amor Ordinario, la exestrella de Élite deleitó a todos los fans con su voz y coreografías.

Pero eso no fue todo, ya que la estrella agregó dos temas nuevos al repertorio que no cantaba en México, se trata de su nuevo sencillo Tenemos que hablar y el cover de Belanova, Me Pregunto.

https://twitter.com/BRADannaPaola

Las siguientes presentaciones de Danna continuarán a partir del 18 agosto en ciudades como Houston, San Antonio, Nashville, El Paso, Phoenix, Denver, Las Vegas, McAllen y Nueva York, por mencionar algunas.

En total se llevarán a cabo 18 presentaciones en Estados Unidos; además de una más en Canadá en Toronto.

Por otro lado, cabe destacar que Danna presentó su show en España el pasado 4 de agosto como parte del festival Arenal Sound.