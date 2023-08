Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer

La cantante mexicana Danna Paola estuvo de invitada con Calle y Poche en donde se sinceró y habló sobre varios temas de su vida personal.

Una de las preguntas que más sorprendieron, fue cuando cuestionaron a la intérprete de XT4S1S sobre si alguna vez le había gustado una mujer, ante lo que Danna respondió que sí, incluso, señaló que hablará al respecto en su próximo álbum.

"Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que yo no creo, o no me considero al cien por ciento como una persona... no puedo con las extremidades, o sea, lo mismo del balance. Pero sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum", dijo Danna.

DANNA SORPRENDE A SUS FANS

Por otro lado, Danna Paola anunció este lunes el lanzamiento de su nueva canción Tenemos que hablar, la cual indica que podría tratarse de una balada o de un tema con una letra profunda,

En los promocionales se muestra a la artista con maquillaje de payaso, en una ambientación similar a la del lyric video de XT4S1S.

La nueva canción se estrena el 3 de agosto.