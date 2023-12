Daniela confiesa qué la hizo dudar de la inocencia de su padre Héctor Parra

Daniela Parra sigue en pie de lucha: cree en la inocencia de su padre, el actor Héctor Parra a pesar de que fue declarado culpable por corrupción de menores y sentenciado a 10 años de prisión.

Daniela, quien se ha convertido en una de las favoritas dentro de un concurso de baile en el programa "Hoy", asegura que no entiende por qué su hermana Alexa Hoffman mintió sobre el comportamiento de su padre, aunque admite que en algún momento ella cuestionó su conducta.

En entrevista para Mara Patricia Castañeda, la hija mayor del actor Héctor Parra, quien se encuentra en prisión desde hace casi tres años relató lo difícil que ha sido este proceso en el que ella ha tenido que mantener a su padre, pues aunque por fortuna no tienen que pagar por protección, sí se requiere dinero para comida y ropa.

"Mi papá se convirtió en un preso político desde hace mucho tiempo", expresó Daniela, quien se encuentra a la espera de que otra sala les otorgue o no la apelación que solicitaron.

Cuando la polémica se desató, Daniela Parra cuestionó de frente a su padre y le preguntó si era verdad o no lo que se decía sobre él; la respuesta del actor fue contundente.

"Te conozco, pero necesito que me digas la verdad porque están diciendo esto, me lo juró; yo lo conozco, me lo juró viéndome a los ojos... me dijo tú lo sabes, 'yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo', y lo sé", recordó.

La exposición mediática del supuesto caso de abuso de su Padre Héctor Parra provocó que Daniela llegara a dudar de la inocencia de su padre, que se cuestionara si en verdad era o no inocente, por lo que tuvo que tomar terapia.

"Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas, y entonces mi mente empezó '¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta? ¿y si a mí también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?'... y ahí mi mamá me mandó a terapia; gracias a Dios retomé la serenidad porque de ver tantas cosas en los medios mi cerebro dijo 'tal vez sí', pero no, tuve que tomar terapia porque ya me estaban dando ataques de ansiedad, unas cosas horrendas que he pasado", relató en entrevista.

Daniela aseguró que jamás vio algún comportamiento extraño en su papá, de lo contrario no se hubiera quedado callada.

"Si yo hubiera visto que le hacen algo a mi hermana chiquita, yo hubiera estallado, porque a parte así éramos en la escuela, íbamos en la misma escuela, yo en secundaria y yo en primaria", puntualizó, y reiteró que está completamente segura de la inocencia de su papá.

"No pasó nada, yo confío en mi papá plenamente", finalizó.