VIDEO: Daniel Bisogno llora al recordar que se despidió de su hija por temor a morir

Daniel Bisogno rompió en llanto al revelar que tenía miedo de no salir con vida de su operación, por lo que se despidió de su pequeña hija antes de entrar a quirófano.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Daniel Bisogno había sido ingresado de emergencia al hospital debido a varios problemas hepáticos que pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente, los pocos días fue operado y logró superar estos problemas, saliendo victorioso del hospital.

Ahora, durante una entrevista con Pati Chapoy, el polémico periodista abrió su corazón y reveló el mayor miedo que tuvo antes de entrar a quirófano era dejar sin papá a su hija Michaela, ya que creía que no iba a salir con vida de ese lugar.

"En cuanto le narre mis síntomas, el doctor me dijo: 'vamos a hacer las cosas bien, vamos a ingresarte a urgencias, necesitamos revisar, estás sangrando por dentro'", comenzó contando Daniel.

"Entramos a Urgencias, veníamos Cristina, Michaela y yo, yo no podía dejar de pensar que en alguna de esas, pues a lo mejor no volvía a salir, porque, pues uno no tiene la vida comprada, y menos cuando estamos con una cosa como esa, y en lo primero que pensé fue en Michaela".

Tras esto, Daniel Bisogno comenzó a despedirse de su hija, recordándole que siempre la iba a amar.

“Tuve el tiempo de decirle: 'ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te amo yo, y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar, quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta”.

"Quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá porque en algún momento que te sientas triste, cuando estés más grande, a lo mejor te vas a reír y vas a decir 'mi papá era chistoso", comentó entre lágrimas.

Al finalizar, el presentador le recordó que le había dicho a su hija que su llegada a este mundo había sido lo más especial que le había pasado: "Quiero que sepas que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, y que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte, me hiciste el hombre más feliz del mundo", sostuvo.

Cabe destacar que Michaela es hija del matrimonio que Daniel Bisogno tuvo con Cristina Riva Palacio, con quien se divorció en 2019.