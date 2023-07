Dan recomendaciones para evitar largas filas en las entregas de programas del Bienestar

Para evitar las largas filas y la exposición a las extremas condiciones climatológicas, la delegada estatal de la Secretaria del Bienestar Claudia Garza del Toro, hizo algunas recomendaciones a los beneficiarios de los programas sociales que acuden a cobrar a los Bancos de la dependencia federal.

Explicó que en este bimestre el pago banacarizado se programó del 4 al 17 de julio, de acuerdo al abecedario, pero si el beneficiario no tiene la necesidad imperante de disponer del efectivo lo puede hacer después, ya que si no acuden durante esos días la dependencia no cancela la transferencia, el dinero permanecerá en la cuenta.

También pueden marcar al número 800-900-200 o checar en la aplicación del Banco del Bienestar para confirmar si ya está disponible el apoyo, antes de acudir al banco, si es así y no quiere “padecer” las largas filas y las altas temperaturas, al acudir a comprar alimentos en los supermercados, también pueden disponer del efectivo y es muy seguro, otra recomendación que hizo es acudir a otros bancos aunque les cobrarán comisión.

Mencionó que al acudir a otros bancos y el cajero se “traga” la tarjeta deben reportarla como extraviada en el número 800-900-200 y de inmediato acudir a una oficina de la Secretaria del Bienestar para solicitar la reposición, pero se les pide conservar un acuse de recibo, el cual se les entregó al momento de que se le otorgó por primera vez la tarjeta y es más fácil entregar la nueva al presentar ese documento.

La delegada expuso que hasta el momento hay 17 bancos en Coahuila; en Torreón son cinco, cuyo municipio pertenece a la Región Laguna, en la Región Sureste el cual forma parte Saltillo son tres, en Región Norte que incluye a Piedras Negra otros tres, en la Región Centro a la que pertenece Monclova son siete bancos y en la Región Desierto una, que es el de Francisco I. Madero y está por abrir la sucursal de San Pedro.