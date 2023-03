Dan de baja a tránsitos por corrupción

Por medio de redes sociales comenzó a circular un video en el que un conductor expone a dos agentes de Tránsito y Movilidad Urbana que le solicitaron la cantidad de 500 a cambio de no multarle, ambas agentes fueron dadas de baja de manera inmediata.

Adjunto con el vídeo colgado el martes, con duración de 1:37 minutos se puede leer el siguiente texto: "Estas mujeres tránsitos de Torreón me pararon porque según ellas pasé a exceso de velocidad, cosa que aunque no fue cierto pero a ellas nadie más saca de lo que dicen. El asunto es que yo no tengo tiempo para perderlo en ir a pagar una multa por una infracción que no cometí, por lo que accedí a darles dinero tal cuál como me lo pidieron, pero para poder exhibirlos les dije que fuéramos al cajero automático, a lo que accedieron y me siguieron, fui al cajero a sacar algo de dinero y al salir del cajero me rebasaron para esperarme unos metros mas delante y mire a estás angelitas cómo 'se chingan' a la raza inventando supuestas infracciones con tal de tumbarlo a uno con una lana".

En el video expuesto se puede ver como el conductor detiene su marcha y hasta la ventanilla llega una de las agentes involucradas, la cual le solicita el efectivo argumentando además que su jefe ya tenía conocimiento para después el conductor señalarle que únicamente tenía 400 pesos y no 500, posteriormente sube la cantidad a 470.

La tránsito le comenta que eso no era el acuerdo y después de preguntarle a su compañera que si estaba bien ésta le comenta que sí, puesto que ya habían perdido mucho tiempo y concluye la grabación.

Al respecto, Luis Morales Cortés, titular de Tránsito y Movilidad Urbana, informó que las dos agentes viales fueron dadas de baja por corrupción.

Las exagentes identificadas como Josefina y Guadalupe, contaban con 12 y 6 años de antigüedad, mismas que recibieron su baja el día 29 de marzo del presente año 2023.

Al ciudadano afectado se le pidió que presentara su queja en la Contraloría Municipal para dar seguimiento al caso y afianzar la acción administrativa de cesar de la corporación a los dos elementos femeninos.

En la actual Administración municipal se ha dado de baja a 10 elementos por conductas reñidas con la legalidad, o que se encuentran fuera del marco del orden y el respeto.