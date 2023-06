Dan de baja a 50 'aviadores' de la Secretaría de Educación de Durango

Esta semana se dio de baja a los primeros 50 "aviadores" de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y 9 de ellos son de la región lagunera. Se trata de personas que por mucho tiempo estuvieron percibiendo un sueldo, pero no se presentaron a trabajar.

Esto se pudo conocer tras el reordenamiento administrativo que hizo la SEED, en el que se identificó en una primera fase, que unos mil 400 trabajadores de la educación no habían sido ubicados en sus centros de trabajo.

En su visita a Gómez Palacio, el secretario de Educación de esta entidad, José Guillermo Adame Calderón, dijo que no se les pagó ninguna liquidación y que "si ellos quieren o sienten que se les toca algún derecho, pues que nos demanden. (Hasta ahorita) No tenemos afortunadamente ninguna demanda, eso nos da la garantía que los datos que tenemos son datos duros, que son reales, porque no hemos tenido una sola queja, un solo reclamo de estos aviadores".

El funcionario comentó que ya se encuentran en una segunda fase y que se están revisando 547 casos en toda la entidad, por lo que en unos días más tendrán los resultados. Son 198 de La Laguna.

Detalló que quincena tras quincena estarán suspendiendo el pago electrónico de las personas no localizadas, esto con el fin de que se presenten en las oficinas de la SEED para que justifiquen su permanencia en los centros de trabajo.

OPERATIVO EN LA LAGUNA

El operativo en la Comarca Lagunera, en su primera etapa, dejó como resultado a 9 personas "aviadoras" y 12 trabajadores que pasaron a una segunda etapa de verificación.

Además, cuatro defunciones (1 en investigación y 3 en regularización) y cuatro jubilaciones.

De las 198 personas no ubicadas, 169 pudieron justificar su permanencia. En esta región también se detectó una cédula falsa, robo de cheques por personal de Recaudación-Educación y 3 denuncias por venta de plazas (una orden de aprehensión).

En Durango capital, los hallazgos fueron los siguientes: se identificaron 50 interinatos y permisos no aplicados, 31 personas no ubicadas no se presentaron a justificar su permanencia y recoger su cheque y se detectaron otras 17 personas en la Casa del Jubilado, que ya no deberían estar en servicio.

Fueron 42 personas las que justificaron su permanencia y 8 trabajadores en juicio laboral (dos reinstalaciones y seis bajas por exceso de faltas).

También se encontró que familiares estaban cobrando por un trabajador que ya había fallecido, por lo que se está analizando la situación para resarcir el monto, así como el de otras dos personas que se localizaron en el extranjero, una incapacidad sin justificar y otro trabajador que no comprobó su espacio.

Operativo

Revisión.

* A través de la SEED, la administración estatal de extracción priista inició con un operativo en los centros de trabajo.

* Hubo cientos de trabajadores de la educación no ubicados.

* Se procedió a realizar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, tanto en Durango capital como en La Laguna.

* Hay tres denuncias por venta de plazas y una orden de aprehensión, según informó la Secretaría de Educación del estado.