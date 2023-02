Dan banderazo de inicio de construcción del paseo turístico Calle Once en Piedras Negras

Con una inversión conjunta por la cantidad de 35 millones de pesos que aportarán el estado y municipio de Piedras Negras, este martes se llevó a cabo el banderazo de inicio de la construcción del corredor turístico denominado Calle Once y que unirán a través de un área peatonal la Gran Plaza con el Mercado Juárez.

Dicha obra se contempla concluir en un periodo de nueve meses, según dio a conocer Norma Lucille Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras; quien detalló que el objetivo es conectar directamente a la Gran Plaza con el Mercado Zaragoza; que será a través de un área peatonal y la generación de nuevos espacios que tendrá un diseño colonial.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, recordó que cuando fue alcalde del municipio de Torreón, tuvo la oportunidad de emprender muchos proyectos que en ninguno tuvo el concurso de toda la gente; aunque refirió que actualmente sí y que todos los proyectos que realizó en Torreón tienen gran aceptación.

Inicialmente el proyecto fue presentado por la autoridad municipal y se dio a conocer que se invertirían 25 millones de pesos. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Inicialmente el proyecto fue presentado por la autoridad municipal y se dio a conocer que se invertirían 25 millones de pesos; cifra que se modificó al anunciar Riquelme Solís, que destinaría 10 millones de pesos adicionales para concretar en su totalidad el proyecto turístico.

"¿Qué les quiero decir con esto? Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. El corazón de una ciudad es el centro histórico y sé que les va a ir muy bien, será un paseo para todos los nigropetenses excepcional. Hoy le decía a Normita: ¿Si completamos con ello? Me dice Normita: me falta tantito para hacer no se qué y le digo: bueno, pongo otros 10 millones para que lo terminen al 100 por ciento", indico Riquelme Solís.

Preciso que al construirlos, siempre hay polémica y manifestó que le dio mucho gusto que la alcaldesa de Piedras Negras tenga el concenso de todos que inciden, habitan o son parte del comercio del centro historico; además de manifestarles que no le tengan miedo al cambio y una remodelación del centro histórico.

"Eso es lo fundamental, que todo mundo pueda estar de acuerdo, en esa transformación que sufre parte del corazón de una ciudad", indicó Riquelme Solís y recordó que durante su administración en Torreón realizó la reconstrucción del Paseo Morelos y la instalación del teleférico.