Dan asueto a trabajadoras de Jurisdicción Sanitaria 2

El día de ayer no se presentaron a trabajar alrededor de 240 mujeres trabajadoras de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, debido al comunicado que emitió la Secretaria de Salud en Durango, para otorgarles el descanso por el día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo.

Según cifras de la dependencia, el 70 por ciento de los trabajadores son mujeres, y representan alrededor de 300, que se encuentran en distintas áreas, tanto en áreas administrativas, como relacionadas directamente con la salud.

"De nuestra base trabajadora, aproximadamente el 70 por ciento de la Jurisdicción corresponde a mujeres, y a través de la circular, se señaló que se les va a justificar la falta a toda mujer que no asista el día de hoy (jueves), con motivo al día Internacional de la Mujer", mencionó Luis Fernando Olvera Martínez, titular de la Jurisdicción 2.

Aún con esto, señaló que del total de mujeres no todas tomaron el día de descanso, debido a que sus labores no pueden ser suspendidas, "hay que tomar en cuenta que las mujeres que se quedaron es porque no podemos dejar desprotegidos los servicios de salud, sobre todo las que están encargadas de centros de salud, o están en áreas muy específicas, y de las que sí dependemos", señaló el funcionario.

Al igual que como lo comentó la Secretaría de Salud, Olvera Martínez dijo que se buscará reponer el día para quienes hoy tuvieron que asistir a sus labores diarias.

Explicó que el día se otorgó a las mujeres únicamente por la conmemoración del día de la Mujer, y no por el movimiento de un día sin mujeres, que se dio el 8 de marzo de 2020, sin embargo sí señaló que tanto la Secretaría del estado, como la Jurisdicción, reprueban cualquier acto de violencia hacia las mujeres.

"Estamos de la mano con la Secretaria de Salud y estamos en contra de lo que es la violencia hacia las mujeres, y meramente es en el marco internacional por el día de la Mujer", indicó.