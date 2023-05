Da espalda PT a Ricardo Mejía

Desde la Ciudad de México en rueda de prensa, el Partido del Trabajo confirmó la alianza con Morena para las elecciones del 4 de junio para la gubernatura de Coahuila, otorgando su total apoyo al proyecto de Armando Guadiana Tijerina, con lo que Ricardo Mejía Berdeja deja de ser el abanderado del PT en el estado.

Fue el diputado Benjamín Robles Montoya quien informó acerca de la coalición "Juntos haremos historia", misma que de manera oficial se conforma por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para "garantizar la alianza", según indicó.

Por lo anterior, además se reiteró el apoyo al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación.

"El Partido del Trabajo se pronuncia por la unidad, a lo largo de la historia hemos trabajado a favor de los sectores más humildes y estamos convencidos de que se requiere conjugar esfuerzos para continuar el cambio en cada rincón del país, así lo hicimos en el 2018 y seguiremos en el 2024", sostuvo.

Asimismo, agregó que "la Dirección Nacional acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad de la 4T, el posicionamiento nuestro no tiene efectos legales porque en las boletas ya están impresas el nombre y la fotografía de Ricardo Mejía Berdeja, así que él está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila; por nuestra parte, manifestamos ir juntos con Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México y todo nuestro apoyo está con Armando Guadiana".

En el acto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo señaló que han tenido muchos logros con el PT, y la decisión que hacen de la alianza no es por ellos, sino como una respuesta al pueblo de Coahuila.

"Porque vamos a triunfar, sólo el voto en unidad nos garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación, debemos estar a la altura de la ciudadanía y atender el llamado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador", subrayó.

Reiteró que no se debe permitir que nada ni nadie los divida, pues no debe existir ningún interés personal, ego desmedido ni vanidad, pues el interés de un grupo no puede estar por encima del proyecto de transformación nacional.

Finalmente, el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya manifestó que ellos siempre han apoyado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y manifiestan su postura de estar con Morena para que la coalición triunfe en Coahuila de manera contundente, "vamos por la gubernatura y la alianza con ellos", resaltó.

Aseguró que el PT seguirá junto a Morena en Estado de México y ahora en Coahuila, "ahí estaremos para que esta coalición triunfe, nosotros hemos manifestado nuestra postura en apoyar a Morena en Coahuila para tener el triunfo en ambas entidades", concluyó.