Da el sector hotelero su voto de confianza a Manolo Jiménez

El sector hotelero reveló su inclinación por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad” encabezada por el candidato a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, ya que es el único que realmente ofrece seguridad para que las inversiones lleguen al estado.

Por lo anterior, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, manifestó que hay varios candidatos, y el que más factible se ve, que da certidumbre jurídica, y que da realmente seguridad para que las inversiones sigan llegando a Coahuila, es “Alianza Ciudadana por la Seguridad”.

“Realmente ningún líder empresarial ha dicho. Yo si lo puedo hacer, yo no tengo ningún impedimento, somos una organización y en el cual estamos diciendo que vamos con la “Alianza”, vamos con Manolo Jiménez porque realmente es el único que nos da confianza para poder seguir trabajando”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, dijo que: “estos próximo años no queremos volver atrás, yo vengo de otros estados, he estado en Guanajuato, Michoacán, he estado donde esta MORENA, y realmente no te sientes seguro, no hay buena percepción de seguridad, Coahuila es el tercer estado donde realmente se percibe la seguridad y donde hay una certidumbre jurídica de que tu dinero llega a buen pedazo de tierra, que va a florecer”.

Manifestó que tal y como lo indicó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, es un facilitador, y lo que quieren con Manolo Jímenez, que a decir del líder hotelero seguramente llegará a la gubernatura coahuilense, es que realmente sea un facilitador para que se hagan las cosas en Coahuila.

“Queremos que lleguen más inversiones. Estuve con el gobernador el martes, estuvimos platicando, y hay las condiciones necesarias para exista la votación, que la gente salga, hay por ahí un video de “estira cinco a votar”, y es cierto, a tu primer círculo hay que llevarlo a votar para poderlo sacar adelante y sacar estas elecciones que ya es el próximo 04 de junio, ahora sí, es donde va a contar el voto y donde va tener la fortaleza, y que realmente exista la convicción de que queremos seguir como estamos, ser un ejemplo a nivel nacional como estado, y como ciudadanos coahuileses que somos, yo creo que es el que da, y lo vuelvo a repetir en palabras claras, el que da certidumbre para poder seguir en este camino que tenemos éxito en Coahuila”, concluyó.