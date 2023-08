Cynthia Rodríguez comparte fotografías inéditas previas al nacimiento de su hijo

A 10 días del nacimiento de León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, la pareja está disfrutando al máximo una de las etapas más deseadas desde que se convirtieron en novios hace casi una década, y aunque mantuvieron su romance alejado de las redes y del ojo público, decidieron abrirse con sus fans un poco al compartir que se casaron en un enlace íntimo en Europa donde además contaron con la bendición del Papa Francisco.

Aunque la llegada de León estaba planeada, el cantante se encontraba de gira en España cuando Cynthia acudió a un chequeo médico y le dijeron que León ya venía en camino, por fortuna el papá pudo llegar a tiempo a recibir a su hijo, y calificó el momento como el más feliz de su vida, mientras que la conductora compartió tres fotografías inéditas sobre la llegada de su primer hijo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dieron a conocer el nacimiento de su hijo León con un hermoso mensaje que acompañaron con una foto en la que ambos toman el piecito de su bebé: "Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti… Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez", se lee.

La exconductora de "Venga la Alegría" posteó una serie de significativas fotos contando la historia de ellas, en la primera aún aparece embarazada y fue de las últimas fotos que se tomó en ese estado, pocas horas después nacería su hijo: "Esperando a papá que acaba de aterrizar y viene en camino al hospital", se lee.

En la segunda foto, Cynthia acababa de convertirse en madre una hora atrás, relata que ese día fue consulta médica y no sabía que sería el gran día, fue el momento más feliz de su vida: "Una hora después de recibir a León en este mundo, el momento más maravilloso y mágico de mi vida, mi cara de felicidad lo dice todo. (los aretes me los pusieron mis hermanas, son lo máximo). Ese día fui a consulta, de hecho, subí una historia en camino a la revisión, pero no sabía que ese iba a ser el gran día".

Finalmente, en la tercera fotografía Cynthia, Carlos y León se van a casa felices; han pasado diez días desde entonces, y para la exconcursante de "La Voz" todo ha valido la pena con tal de ver los ojos de su bebé: "Han sido 10 días increíbles llenos de aprendizaje, pero sobre todo de mucho amor. Las desveladas, la inflamación, el dolor, todo, todo, vale la pena cuando veo a los ojos a mi bebé. Tengo la familia que siempre soñé, gracias por estar pendientes de nosotros.