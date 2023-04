Cumplen expectativa en primer ciclo de riego

Se cumplió la expectativa en cuanto al resultado del ciclo de riego de presiembra, afirmó el coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural en La Laguna, Teodoro Arguijo Hernández, quien recordó que se establecieron 60 mil hectáreas de cultivo.

"El viernes por la tarde se cerraron las compuertas de la presa y se terminó el ciclo de riego de presiembra y se cumplieron con las expectativas, un promedio de 60 mil hectáreas se sembraron con esos 25 días de riego, que fue lo estipulado" reiteró.

Sobre las inconformidades que cada ciclo ocurren porque hay productores a los que no se les entregó su dotación de agua, mencionó que podría ser que no tienen actualizados sus derechos o que no cumplen con el pago, por lo que insistió que siempre hay alguien que se queja de esa situación.

"Siempre hay alguien que se queja de que se quedaron algunas parcelas secas, pero nunca dicen por qué; si se quedaron es porque no tienen sus derechos vigentes o pagados como debe ser, que no se cumple con los establecido para regarse".

El entrevistado recordó que fue durante 25 días que se regaron las parcelas y el primer riego de auxilio inicia del 08 al 10 de mayo, aunque las fechas las define el comité hidráulico y si el calor es intenso, podrían adelantarlo para evitar afectaciones en los sembradíos.

Dijo que en La Laguna de Coahuila, son aproximadamente 12 mil 500 hectáreas de algodón las que se establecerán, principalmente en San Pedro y unas 15 mil de maíz y sorgo forrajero. Del lado de Durango se tiene conocimiento que se siembran alrededor de 2 mil 500 hectáreas de algodón y la mayoría de la superficie es de forraje.