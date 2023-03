Incide-Femme cumple tres años de atención a víctimas

El Instituto de Formación, Investigación, Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide-Femme) celebra sus primeros tres años de atención a víctimas, de señalar las áreas de oportunidad a las autoridades y de promover políticas públicas.

Como parte de la celebración de aniversario, se ofreció el día de ayer, un conversatorio titulado "De Víctimas a Activistas", en el que participaron integrantes de colectivas como Madres Poderosas, Justicieras por Nuestras Infancias, y Flores Radicales del Desierto, estas últimas de Francisco I. Madero, quienes hablaron sobre su experiencia de cómo pasaron de ser víctimas a ser activistas, con el fin de brindar el apoyo necesario para que no vivan lo que ellas sufrieron en su andar.

Ariadne Lamont, director de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Incide - Femme, recordó que fue el 6 de marzo del 2020 que nació la organización que hoy representa, y que se dedica a formar en derechos humanos a quien lo necesite y a quien tenga interés para ese efecto, se ofrecen diplomados, cursos, talleres conferencias.

"Pero no es lo único que hace Incide, otra cosa que es como el corazón de Incide, es el acompañamiento a víctimas, lo que hago directamente", explicó.

Y es gracias a ese acompañamiento, que desde la experiencia de las víctimas, se proponen políticas públicas, para incidir en el accionar de las autoridades; "nosotras en el trabajo que hacemos de acompañar a víctimas, vamos detectando en qué áreas las autoridades tienen áreas de oportunidad, si no hiciéramos acompañamiento no sabríamos, no podríamos incidir y no podríamos proponer políticas públicas y ni podríamos saber qué le duele a la ciudadanía, qué le duele a las víctimas y qué le duele al estado".

Aunque Incide ha trabajado por tres años, Lamont comentó que muchas de las activistas tienen desde 20 hasta 42 años de experiencia en el tema.

En ese andar, dijo que por ejemplo, de lo que el municipio de Torreón adolece es de la prevención contra la violencia hacia las mujeres, niñas y niños.

"Porque sabemos que la violencia familiar es el segundo delito justamente abajo del narcotráfico, y esto lo sé porque me lo dijo el magistrado presidente Miguel Felipe Mery, entonces si después de que son seis o siete instancias de gobierno las que se dedican a atender el fenómeno de la violencia, tenemos esos números, es porque todavía le duele al municipio la prevención".

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

En el caso del estado, señaló que son varias las instancias a las que se les ve áreas de oportunidad, como es el caso de los ministerios públicos y jueces que no juzgan con perspectiva de género.

Aunque también reconoció la actuación que tienen la unidad de feminicidios de la Fiscalía, "ojalá y como funciona esa área de feminicidios funcionarán todas las demás".

La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, es otra instancia con áreas de oportunidad, "nos parece grave y delicado, porque son las que llevan los delitos sexuales contra la infancia, entonces a ellos le diría a la ciudadanía, date cuenta ciudadanía, que sin tu participación no vamos a remontar esas áreas de oportunidad".

Y a la ciudadanía, pide ser más activos, "si hay una niña o niño víctima de violencia sexual, eso le tiene que importar a toda la ciudadanía, porque esos niños lastimados nunca van a ser felices si no reciben la atención necesaria, y sobre todo nos debe de importar que se repare el daño y que se atienda psicológicamente. Si la gente nada más dice 'ay mira pobrecito, lo violaron', con eso no se resuelve nada, y si nada más vamos a estar opinando en redes sociales a veces tontería y media, eso tampoco resuelve nada".