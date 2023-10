Cuidan la salud mental de Peso Pluma tras cancelación de concierto por amenaza

Peso Pluma habló por vez primera de las narcomantas en las que lo amenazaban de muerte si se presentaba el 14 de octubre en Tijuana, concierto que decidió cancelar.

"Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son", dijo el cantante de 24 años al "The New York Times". "Me siento seguro", agregó, "estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual".

En dicha entrevista, el solista comentó que el ascenso en la fama no ha sido sencillo, "mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad", confesó. "Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello", agregó.

George Prajin, mánager de Peso Pluma, dijo que sí se toman en serio cada amenaza: "Quiero asegurarme de que no sólo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental física y su seguridad".