'Cuidado con la compra de voto y la entrega de despensas', advierte AMLO sobre elecciones en Coahuila y Edomex

Ante las elecciones para la gubernatura del Estado de México y Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población de esas entidades a tener cuidado con la compra de votos, la entrega de despensas y de "chivos, cerdos marranos y del frijol con gorgojo" y a la hora de emitir su voto, recomendó que lo hagan de manera libre "pensando siempre en la transformación y la justicia".

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal manifestó que estas elecciones son importantes y destacó que en estos dos estados nunca ha perdido el PRI.

"Va a haber elecciones el primer domingo de junio que es 4 de junio y en los dos estados nunca ha perdido un partido que no puedo mencionar, pero eso es fácil de imaginar. Entonces son elecciones muy importantes. ¿Quién va a decidir? la gente, el pueblo libremente que no haya manipulación a través de la prensa, la radio, la televisión vendida o alquilada a los candidatos, a los partidos que es una vergüenza eso.

"Cuidado también con la compra de voto, la entrega de despensas y materiales de construcción y pollo y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos y el frijol con gorgojo, traficando con la pobreza de la gente y un caudal de mentiras.

"Nada de eso, nada de manipulación, voto libre y secreto que cada quién vote lo que le dicte su conciencia. Esa es la democracia, y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, de la justicia, que no se deje la gente manipular. Y yo estoy seguro que estas elecciones que están en puerta se van a dar en completa libertad, elecciones libres, sin fraude", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador alertó a la población de ambas entidades que tengan cuidado si ven a un candidato "que aparece y aparece y aparece más que las Sabritas y la Coca Cola" como si fuera, expresó "un producto chatarra".

"Tengan cuidado porque una de las estrategias que usaban más cuando estaba la robadera alta la de introducir al mercado como si fuese un producto chatarra a través de la publicidad a un candidato y lo elevaban, lo hacían famoso sin experiencia, sin convicciones, sin honestidad, sin conocimiento de los problemas del pueblo, lo inflaban, y ganaba. Entonces ya eso no", expresó.