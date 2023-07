Cuestiona Eugenio Derbez el contenido de Bárbara Torres en La Casa de los Famosos

La actriz Bárbara Torres, reconocida por su participación como Excelsa en la exitosa serie "La Familia Peluche", ha generado gran controversia dentro de "La Casa de los Famosos", pues si bien desde el comienzo del reality externó que estaba luchando con cambios de humor drásticos debido a la menopausia, algunos internautas y sus propios compañeros señalan que sus actitudes podrían ser solo una estrategia para mantenerse en el juego.

Los comportamientos de Torres han aumentado en las últimas semanas, llegando incluso a tener problemas con otras personalidades como Ferka, quien fue la tercera eliminada, y la cubana Raquel Bigorra, así como un fuerte enfrentamiento con Sergio Mayer.

Sergio Mayer le dijo a Bárbara Torres que si tenía tantos problemas anímicos no debió de haber entrado a "La casa de los famosos México".

Debido a ello, el público decidió nominar a Bárbara para que abandonara el programa, pero sorprendentemente salió victoriosa de la votación y continuó en el show. Tras ello, fue el productor de "La Familia Peluche", Eugenio Derbez, quien hizo comentarios sobre la actitud de su colega, mencionando que había escuchado que lloraba mucho.

El actor expresó su opinión en un video compartido en redes sociales, diciendo: "Explíquenme una cosa. Como público, si me siento a ver "La Casa de los Famosos" y quiero divertirme, ¿realmente quiero ver a una señora que llora todos los días por la menopausia?". Además, recordó la icónica frase dirigida al personaje de Bibi, interpretado por Regina Blandón: "Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal?, de veras".

A pesar de sus comentarios, el reconocido comediante invitó al público a seguir apoyando a la artista: "Pero no importa, vamos a apoyar a Bárbara, que se quede en "La Casa de los Famosos" para que siga llorando por la menopausia, que se quede Bárbara y su menopausia".

El mensaje de Derbez también generó reacciones divididas entre los internautas, algunos lo encontraron gracioso y otros expresaron su cansancio por la actitud de Torres: "No, no, no, ya ni la apoyes", "Eugenio eres grande jajaja", "Ya aburre la víctima de Bárbara, que ya la saquen", "A votar por la menopausia y la lloradera jajajaja, ya me desespera".

Bárbara Torres no solo ha recibido apoyo Derbez, sino también de Blandón. Esta última compartió un video en Instagram en el que contó una anécdota sobre la actriz, asegurando que era una buena persona y que se encargaba de ella cuando su madre no podía asistir a las grabaciones de la serie de comedia, por lo que pedía a la audiencia que también la salvaran.