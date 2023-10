Cuestiona diputada aumento de PPEF 2024 en algunas áreas

La diputada federal panista, Gina Campuzano, cuestionó los aumentos que en diferentes áreas se encuentran previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año, 2024. Mencionó que los incrementos en algunas áreas son innecesarios y que equivaldrían a quimioterapias, refugios para mujeres, escuelas de tiempo, estancias infantiles, Seguro Popular, entre otros beneficios que aseguró no son prioridad para el gobierno federal.

Señaló que algunas áreas que recibieron incrementos, por ejemplo, en este 2023, han caído en subejercicio, es decir, cuando el recurso asignado no se ejerce y tiene que ser regresado al gobierno federal. "Y cuando pasa eso ya no nos dan ninguna explicación del destino que tuvo ese dinero que no se ejerció en lo previsto, porque este gobierno no conoce la transparencia", comentó la diputada federal por el PAN.

Mencionó que hace 5 años, el Gobierno de López Obrador recibió la administración con 10.5 billones de pesos de deuda y este mismo rubro lo dejará en 16 billones de pesos pero con retrocesos.

Cuestionó que para el PEF 2024, se proponen incrementos a la Sedena y Marina, cuando con esos recursos se pueden implementar aumentos de salarios a policías municipales, estatales y federales, pues como se recordará desaparecieron fondos como el Fortaseg.

Dijo que el aumento que se pretende en el rubro de Gobernación representaría mil 541 refugios para mujeres violentadas, mientras que el presupuesto acumulado para la Presidencia es equivalente a 17 mil tratamientos de quimioterapias de 350 mil pesos cada una.

Señaló que los 120 mil millones de pesos para el Tren Maya pudieron ser redireccionados para la operación de 900 mil estancias infantiles y que el recurso correspondientes a la inversión de 190 mil millones de la refinería Dos Bocas se dotaría a 129 mil mexicanos de Seguro Popular, pues se cuestionó la eficiencia del esquema IMSS- Bienestar, al referir que el Seguro Social está quebrado.

Informó que con los recursos asignados a La Marina y Sedena se podrían echar andar 80 mil escuelas de tiempo completo.

"Ustedes recuerdan que este gobierno cerró todas las escuelas de tiempo completo, que en muchas ocasiones ese era el único alimento que recibían las niñas y niños de las zonas más vulnerables", dijo.