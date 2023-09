Cuauhtémoc Blanco busca jefatura de Gobierno de CDMX; solicitará licencia en Morelos

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo consideró que tiene posibilidades para ganar la encuesta de Morena para liderar los Comités de defensa del voto de la 4T en la Ciudad de México, por su oriundez y el cariño que le guarda la gente.

"Yo nací ahí, yo crecí ahí y me tienen mucho cariño la gente. Esto es como el fútbol que gane el mejor", dijo el gobernador.

Y a la pregunta sobre la competitividad que representa el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y una posible preferencia de parte de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Morelos sostuvo que el factor definitorio será la ciudadanía.

¿Mario Delgado va por la CDMX?

"No sé si vaya a ser el favorito de Claudia, pero yo creo que los que deciden es la gente, no deciden otras personas, simplemente los que deciden son los ciudadanos y ahí se va a ver quién está arriba en las encuestas, tanto Harfuch, Clara Brugada, me parece que también va Mario Delgado.

"Entonces todos los que vayan por la Ciudad de México tienen que hacer su mejor esfuerzo para convencer a la gente", sostuvo Blanco Bravo.

¿Quién se quedará en el lugar de Cuauhtémoc Blanco?

El gobernador anunció que pedirá licencia temporal al cargo y en su lugar quedaría el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, porque de esta forma, entreveró, cerraría la posibilidad al Congreso de Morelos de designar a un gobernador interino.