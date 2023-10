Cuatro películas de zombis para maratonear este Halloween

La figura del zombi ha estado presente en el cine desde hace casi 100 años. Popularmente se cree que la primera película en la que fueron plasmados fue "White zombie", de 1932, aunque hay cierta similitud con las características del zombi en el filme alemán "El gabinete del Dr. Caligari" (1920), donde un hombre hipnotiza a otro para usarlo mientras está sonámbulo y así cometer asesinatos.

Sea cual sea el primer zombi en la ficción, a la fecha siguen siendo motivo de nuevas historias. Por ejemplo, recién se estrenó la segunda parte de la temporada final de "Fear the walking dead", uno de los varios spin off de "The walking dead", y vienen nuevos títulos, como la próxima película "Among the dead" de Hiroshi Shinagawa.

Por ello, preparamos este maratón para llenar de zombis este fin de semana y encaminarnos hacia el 31 de octubre y los festejos de Halloween.

Película: "Zoombieland" 1 y 2

Dónde verla: Prime Video

De qué va: Realizada dentro del género de la comedia, se trata de una saga bastante entretenida y con un gran elenco: la protagoniza el nominado al Oscar, Jesse Eisenberg, como un joven llamado Columbus, quien es uno de los sobrevivientes al apocalipsis zombi y que ha diseñado toda una lista de reglas que, de llevarse a cabo, garantizarán tu supervivencia; entre ellas los ejercicios de cardio, usar cinturón de seguridad y viajar ligero.

Película: "Estación zombie"

Dónde verla: Netflix

De qué va: ¿Qué sucedería si un apocalipsis zombi comenzara mientras viajas en un tren en el que poco a poco todos se van infectando y del que no puedes bajar? Así arranca la película coreana dirigida por Yeon Sang-ho y estrenada en 2016, una de las mejores y más recientes películas del género.

Película: "La noche de los muertos vivientes" (1968)

Dónde verla: Tubi (gratis)

De qué va: Un clásico del género dirigido por George A. Romero (reconocido dentro del cine de terror) y que sigue a un grupo de personas que busca sobrevivir a un ataque de zombis luego de que los muertos cobraran vida sin ninguna explicación. Es una cinta considerada de serie B (por su bajo presupuesto) pero que hoy ya es de culto.

Película: "Rec"

Dónde verla: Claro Video y Prime Video

De qué va: Se trata de un falso documental español dirigido por Jaume Balagueró y que dio inicio a toda una saga cinematográfica. La historia arranca con una reportera llamada Ángela (Manuela Velasco) y su camarógrafo Pablo (Pablo Rosso), quienes realizaban un reportaje cuando comenzó el brote de un virus que convierte a las personas en zombis.