Cuatro mil B&B operan de forma irregular en Coahuila: AMHM

La Asociación de Hoteles y Moteles (AMHM) informó que cuatro mil unidades hoteleras de las llamadas B&B operan de manera irregular en Coahuila, toda vez que no cuentan con las medidas básicas de Protección Civil, además de que representan un riesgo de seguridad.

“No es tanto el impuesto, yo ya lo había mencionado desde hace mucho que esos cuatro mil establecimientos, no pagan impuestos, lo que importa más es la seguridad y las personas que llegan a éstos”, dijo Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la asociación.

Indicó que no hay un control de las personas que llegan, es decir no cuentan con registros y la mayoría se encuentran en Parras de la Fuente, Torreón, Saltillo y Monclova.

“Generalmente cuando uno se registra debe presentar la credencial de elector, pero aquí no hay, no sabemos quiénes llegan, además de que no cuentan con ningún registro de Protección Civil que determine salidas de emergencia o la ubicación de extinguidores”, explicó.

El vicepresidente resaltó que además no tienen supervisión por parte de salubridad.

Explicó que son cuatro mil negocios de este giro, mientras que la asociación tiene 15 habitaciones en Coahuila que cuentan con todas las reglas.

“Es el 33 % de la totalidad y está impactando. No estoy en contra de la competencia, pues eso nos hace mejorar, pero debe ser en las mismas condiciones”, resaltó.

Destacó que la ley debe ser pareja para todos y ejercerla, pues ya existen normas que se deben de cumplir.

Añadió que pese a ello la hotelería formal es la que se encuentra creciendo de manera más rápida, pero es importante regular este tipo de establecimientos.

“No es informal, pero están fuera; no están con las mismas reglas, por lo que no es competencia leal”, destacó.

Recordó que es a Monclova y a Torreón donde llegan personas de otros estados, mismos que se desconoce a que se dedican, por lo que los riesgos de seguridad son altos.