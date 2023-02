CUARTO TÍTULO PARA ANCER

braham Ancer concluyó con su gran obra. Aguantó los duros embates del estadounidense Cameron Young para ganar el PIF Saudi International del Asian Tour Golf que repartió 5 millones de dólares a los ganadores.

El mexicano terminó su actuación con 68 golpes (-2), para terminar con un total de 19 impactos debajo del par de campo, en el Royal Greens Golf & Country Club de la Ciudad Económica Rey Abdalá, en Arabia Saudita.

El "Turco" Ancer, de 31 años de edad, pudo agregar otro título a su importante carrera en el profesionalismo, luego de que en el 2021, se apuntó el WGC-FedEx St. Jude Invitational, cuando tomaba parte en el PGA Tour.

Young también firmó tarjeta de 68 impactos, para asegurar la segunda posición, mientras que el australiano Lucas Herbert anotó un 65 para terminar tercero, dos golpes más atrás.

Ancer estaba dos golpes arriba de Young al comienzo de la ronda, pero fue empatado por el estadounidense en el séptimo hoyo, aunque en su turno, se había adelantado uno.

Se esperaba una competencia muy reñida en los hoyos finales, pero, sorprendentemente, Young hizo un bogey en el 13 (par 4), donde encontró el agua con su tiro de aproximación. En el 15, hizo tres putts, para dejar el camino libre al azteca

Ancer estaba cuatro golpes por delante con tres por jugar y, aunque Young se recuperó con birdies en el 16 y 18, no fue suficiente para evitar que el Tour Asiático fuera testigo de su segundo ganador mexicano, después del éxito de Carlos Espinosa en el Canlubang Classic de 1995 en Filipinas.

GRAN TORNEO DEL MEXICANO

A pesar de las persistentes condiciones de viento durante la semana, Ancer solamente tuvo dos bogeys en toda la competencia, en el 9 de la ronda final y en el 17 del pasado viernes.

No pudo igualar el espectacular final del año pasado, cuando el estadounidense Harold Varner III triunfó al embocar un putt para águila de 28 metros en el hoyo 18, pero Ancer igualó el total ganador más bajo de -19, establecido por el estadounidense Dustin Johnson en 2019.

El mexicano, que se convirtió en profesional hace una década, ganó un cheque por un millón de dólares.

Por su parte, Young ha terminado ocho veces entre los tres primeros desde el año pasado, lo que incluye terminar segundo en The Open y tercero en el PGA Championship.

Sadom Kaewkanjana de Tailandia reiteró su posición como uno de los jugadores jóvenes más emocionantes del Tour Asiático cuando tiró 66 (-4) para asegurar el cuarto lugar, otro golpe por detrás del campeón mexicano.

En el field había golfistas del calibre de Matthew Wolff, Mito Pereira, Paul Casey, Marc Leishman, Ian Poulter, Talor Gooch, el controvertido Patrick Reed, Joaquín Niemann, Charl Schwartzel, Brooks Koepka, Cameron Champ, Sergio García, Louis Oosthuizen, Sebastián Muñoz, Graeme McDowell, Harold Varner III y Lee Westwood.

Otros elementos no alcanzaron a pasar el corte, como el caso de los otrora ganadores del Masters, los zurdos Phil Mickelson y Bubba Watson, además de Cameron Smith, Chase Koepka, el también mexicano Carlos Ortiz, Kevin Na, Bryson DeChambeau, entre otros.

REACCIONES

"Esta fue mi primera victoria de punta a punta", dijo Ancer, cuya estabilidad en el liderato de la competencia fue posible gracias a un swing de golf sólido y repetible, así como un putt efectivo arriba del green.

"Simplemente no pensé en dónde estaba en la tabla de clasificación. Sentí que solo quería hacer eso de nuevo. Jugué muy bien en la primera ronda y sentí que quería seguir así", apuntó el mexicano tras su triunfo.

El de Reynosa además agregó: "Me decía a mí mismo, imagínate si estuviera en el puesto 20 y tuviera que salir y disparar uno bajo. Funcionó. Me quedé en el momento. Realmente no pensé demasiado en los tiros anteriores o en lo que vendría después. Entonces, estoy muy contento con mi estado de ánimo durante estas cuatro rondas".

MILLÓN

de dólares se embolsó el mexicano Abraham Ancer tras conquistar el título.