¿Cuándo y dónde ver Premio Ariel 2023?

La 65 entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, está en cuenta regresiva. Esta noche, desde el Teatro Degollado de Guadalajara, se conocerán a los más de 20 ganadores que se llevarán a casa la estatuilla dorada.

"Huesera", el filme de terror de Michelle Garza Cervera, encabeza la lista de nominaciones con 17, entre ellas Película y Dirección, seguida por "El norte sobre el vacío", de Alejandra Márquez, con 16 y "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", de Alejandro González Iñárritu, con 12.

Esta es la primera vez, después de más de 60 entregas, que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó salir de la Ciudad de México y eligió a la entidad que cuenta con el festival de cine más añejo en el país.

Todo lo que debes saber para seguir de cerca la premiación

-Dónde verla: Canal 22 desde las 19:30 horas. Transmitirá parte de la alfombra roja y la ceremonia.

-A nivel local Jalisco TV iniciará con un programa especial desde las 17:00 horas

-En redes: Las cuentas de twitter y facebook de la Academia irán dando a conocer los pormenores de la entrega.

-Lo que se premiará: 24 categorías dedicadas a todos los rubros que conforman una película; también se da estatuilla a cortometrajes y película iberoamericana

-Galardones especiales: Cada año se reconoce la trayectoria de miembros de la comunidad cinematográfica con el Ariel de Oro. Este año será entregado a los cineastas Marcela Fernández Violante, quien por cuestiones de salud no asistirá, y Juan Mora. También se reconocerá al Departamento de Imagen de Sonido de la Universidad de Guadalajara.

-Al tú por tú: Prácticamente "Huesera", "Bardo", "La caída" y "El norte sobre el vacío" se verán las caras en las categorías de Película y Dirección.

-El futuro: Emili Berjón, hija de la actriz Arcelia Ramírez, se encuentran nominada en la categoría de Revelación Actoral, por su trabajo en "Trigal", En la misma están las adolescentes Déja Ebergengi ("La caída") e Isabel Luna ("Huesera") y el niño Diego Armando Lara ("El reino de Dios"), así como el septuagenario campesino Eustacio Ascacio ("Zapatos rojos").

-Dobleteando: La película de animación "Home is somewhere else", de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos está considerada en Largometraje de Animación y Largo Documental: Y "Huesera" está en Mejor Película y Ópera Prima.

-Lo iberoamericano: "Argentina, 1985" (Argentina), "1976" (Chile), "As bestas" (España), "Carajita" (República Dominicana) y "Los reyes del mundo" (Colombia) compiten por la estatuilla dedicada al cine de la región.