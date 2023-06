'Cuando el hambre aprieta, hay que darle'; Jaime pasa 7 horas bajo el sol como 'viene viene' en Gómez Palacio

"Cuando el hambre aprieta, hay que darle", dice Jaime Martínez quien llega a pasar siete horas o más bajo los intensos rayos del sol que han generado temperaturas superiores a los 40 grados en La Laguna.

Desde hace 11 años, es "viene viene", como se les conoce a las franeleros o personas que ayudan a los automovilistas a encontrar lugar de estacionamiento y les avisan cuando pueden pasar para evitar un accidente.

Es a las afueras de un conocido banco de bulevar Miguel Alemán casi esquina con avenida Victoria, en Gómez Palacio, hasta donde Jaime llega desde las 8:30 horas, tiempo en el que comienzan los clientes a llegar, y en donde permanece hasta las 15:00 e incluso hasta las 16:00 horas, para juntar lo necesario para sostener a su familia.

Para cubrirse de los intensos rayos y prevenir quemaduras e incluso cáncer de piel, sale de casa con un gorro o cachucha y por debajo, un paliacate y una franela para cubrir sus orejas y cuello.

En el pecho, lleva una camisa interior, una playera de manga larga y un chaleco para distinguirlo.

A Jaime se le puede ver en medio de la calle para ayudar a los automovilistas, sin importar qué tan fuerte esté el calor.

SU DÍA A DÍA

Cuenta que cuando es un día malo, lleva a casa entre 200 a 250 pesos, gracias a las propinas que recibe de la gente agradecida. La que menos le da, le entrega uno o dos pesos, y los que pueden, le llegan a dar 10 o hasta más, unos simplemente se van sin ni siquiera decir nada, "de todo da la mata", dice sonriente.

De su trabajo depende su esposa Verónica y dos hijas, una de 15 años y otra de 17 años de edad, a quienes les ha proveído de lo necesario, gracias a sus largas jornadas de trabajo.

Buscar otro lugar dónde trabajar no está entre los planes de Jaime, pues reconoce que hoy en día es duro y ahora es su propio jefe, en donde si no acude a trabajar, no hay para comer.

Verónica, su esposa, le pide que se cuide, pero sobre todo se hidrate, por lo que llega a tomar hasta tres litros de agua y suero.

Ahora, que las altas temperaturas registradas en los últimos días, han rebasado los 40 grados, dice, "yo ni lo siento, mire, traigo doble camisa", responde mostrando todas las capas de ropa que porta para evitar quemaduras en su piel.

Aunque últimamente las jornadas han sido intensas, asegura que no ha tenido ninguna complicación o incidente, pues sabe protegerse del sol.

Aunque el lugar no cuenta con árboles, sí hay espacios con sombra que le permiten tomar "un respiro" y continuar.

Son así las intensas jornadas de trabajo de este llamado "trabajador del sol", quien el día domingo, día de descanso, lo utiliza en ocasiones para lavar autos, sin que las altas temperaturas sean un obstáculo para hacerlo.