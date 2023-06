¿Cuándo anunciará América a su nuevo entrenador?

En 17 días iniciará el torneo Apertura 2023 y las Águilas del América marchan contrarreloj en la búsqueda de un técnico que supla a Fernando Ortiz tras su renuncia.

Sin embargo, parece que la espera terminará pronto. Santiago Baños, en entrevista para TUDN, aseguró que esta semana, entre jueves y viernes, será anunciado el nuevo cuerpo técnico de los emplumados.

"Estamos analizando a los candidatos obviamente, cada vez estamos más cerca. Esperemos tener noticias a más tardar el jueves. Estamos en la en la recta final y bueno, creo que vamos por buen camino. Esperemos que pronto lo podamos cerrar y anunciarlo", declaró Baños en Línea de 4.

Sin revelar nombres, el presidente de los capitalinos confirmó que el perfil que buscan para llegar al banquillo del América debe ser ofensivo y mantener una línea de juego.

"Queríamos seguir con la línea de juego que teníamos el día anterior, tener posesión en el campo, ser un equipo que Muestre ese poderío ofensivo, llevamos dos torneos peleando el título, tanto de goleo y como el equipo más goleador, entonces pretendemos seguir por esa línea", explicó.

Por otra parte, Santiago Baños confesó que el único que le dijo un rotundo no al cuadro de Coapa fue el uruguayo Diego Alonso, debido a temas personales.

"El único el único que me ha dicho no, no voy a ir, es Diego Alonso por su plan de vida, porque justo en este momento se mudó a Europa, porque es un nuevo plan; tiene a los hijos inscritos ya en la escuela y él está inscrito en una universidad, y esa fue la razón principal por la que no pudimos ni llegar a más y volver a sentarme con él y platicar y tener un intercambio de ideas", concluyó.