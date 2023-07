¿Cuáles son los mejores helados de la ciudad? Joven envía audios de 'ligue' a decenas de chicas y se vuelve viral

Un joven ha dado bastante de qué hablar en redes luego de enviar audios a decenas de chicas invitándolas a 'los mejores helados de la ciudad', lo cual incluso lo ha vuelto protagonista de memes.

Daniel Qtzela, como se identifica en redes, se dio a la tarea de enviar sus audios de 'conquistas' no a una ni dos chicas, sino a decenas, las cuales no tardaron en reportar haber recibido la misma invitación a ir a 'los mejores helados de la ciudad'.

"Qué onda ¿Qué tal va tu inicio de semana? Espero que de lo mejor, Oye, tengo algo importante que decirte pero puede que te parezca un poco extraño. Conozco los mejores helados de la ciudad hay que ir por unos para platicar y conocernos, sé que es un poco extraño y más porque no nos conocemos", se escucha en uno de los audios que envía Daniel, en el cual siempre cambia el nombre de la persona en cuestión al saludarla.

Su pretexto para contactar a la mujer en turno es que 'fue a una batalla de rap' donde conoció a mucha gente que agregó a Facebook, y que de ahí le apareció la persona en cuestión como sugerencia de amigo.

"La verdad cuando te vi me llamaste la atención, te me hiciste una chica linda, pero pues no sé, tengo la intriga de saber si eres una chava interesante o sólo una cara bonita. Estaría super chido ir por ese helado para platicar y conocernos".

En TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, varias chicas reportan haber recibido la misma invitación, lo que por supuesto ha generado una ola de risas y memes contra Daniel, sobre todo por no aclarar cuáles 'son los mejores helados de la ciudad'.

¿De dónde son los mejores helados de la ciudad?

En TikTok @aqqqi00 compartió un video en el que mostró la supuesta conversación que tuvo con Daniel Qtzela, para preguntarle cuáles son los famosos helados que asegura 'son los mejores de la ciudad'.

De acuerdo a la conversación, los 'mejores helados de la ciudad' serían los de una sucursal de La Michoacana, ubicada en la Ciudad de Méxicoñ.