¿Cuáles son las canciones más populares de la primera semana de octubre en México?

La música se actualiza todo el tiempo, gracias a los servicios de "streaming" los estrenos musicales son constantes y cada semana se suman nuevas canciones a las listas de popularidad.

El mes de octubre arranca con todo en cuanto a música se refiere.

Para actualizar tu playlist y alistarte para la fiestas de Halloween te presentamos las canciones más populares en México.

Estas son las canciones que más suenan en la radio y listas de música pop:

1.- Paint the Town Red – Doja Cat

2.- Seven (explicit ver.) – Jungkook, Latto

3.- Cruel Summer - Taylor Swift

4.- Lala – Myke Towers

5.- Vampire – Olivia Rodrigo

6.- Tulum – Peso Pluma, Grupo Frontera

7.- Mi ex tenía razón - Karol G

8.- La bebé (remix) – Yng Lvcas, Peso Pluma

9.- La otra - Paty Cantú

10.- As it was - Harry Styles

(Fuente: Los 40 Principales)

Estas son las canciones más populares en Spotify en general, liderado por la música regional:

1.- Lady Gaga – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

2.- Qué onda - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

3.- Elovrga – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina

4.- Qlona – Karol G, Peso Pluma

5.- Primera cita – Carin León

6.- El amor de su vida – Grupo Frontera, Grupo Firme

7.- Según quién – Maluma, Carin León

8.- Sabor fresa – Fuerza Regida

8.- Tulum – Peso Pluma, Grupo Frontera

9.- El azul – Junior H, Peso Pluma

10.- Lala – Myke Towers