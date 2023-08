¿Cuáles fueron las propuestas de los aspirantes del Frente Amplio por México?

Los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes pasaron a la segunda fase de la contienda interna llevan a cabo un debate para disputarse la coordinación de la oposición.

El crimen organizado tiene tomado el país: De la Madrid

México está tomado por el crimen organizado y con un pésimo gobierno, señaló Enrique de la Madrid en el Primer Foro "Diálogos ciudadanos" Frente Amplio por México (FAM), realizado esta tarde, en la Ciudad de México.

"Me indigna ver un México que se desangra por este pésimo gobierno, vivimos en un país con inseguridad. Me indigna tener un gobernante que le da la mano a la madre del criminal más conocido, pero la espalda a las madres buscadoras. Me indigna tener un país tomado por el crimen organizado", comentó al inició del foro.

Especificó que el crimen organizado tiene tomado el país, con el cobro de piso y la extorsión, y eso representa un incremento del cobro de impuestos, aunque el gobierno lo niegue.

"Todo está ahora en manos del crimen organizado, y nos dijeron también que no iban a subir los impuestos, sí subieron, nada más que no pasan hoy por el Congreso de la Unión, no son los legisladores lo que hoy votan los impuestos, los que cobran hoy en día los impuestos en este país, es el crimen organizado con el derecho de piso y con la extorsión".

Llamó ineptos a los funcionarios del gobierno federal y del sector salud que manejaron la pandemia por Covid-19, ya que causaron miles de muertes por su estrategia errónea.

"Me indigna que esta bola de ineptos hayan tratado tan mal el tema de la pandemia, 800 mil muertos, 350 mil huérfanos, y todo por una bola de ineptos y de arrogantes que no cuidaron nuestras vidas, y esto no tenía que ser así", afirmó.

Finalmente, dijo que "este México no tiene por qué ser así, este México tiene que ser mejor, porque un mucho mejor México sí es posible, y ese México pasa por ponernos de acuerdo y sacar a Morena del poder".

Lo más urgente. Enrique de la Madrid expresó que el principal problema de hoy es la polarización y un presidencialismo autoritario. "Lo peor que nos puede pasar hoy en día, es que desde la máxima posición del poder del país, donde tendrían que llamarnos a la unidad, desde ahí vienen las invitaciones al encono", dijo.

Añadió que es necesario cambiar el sistema político mexicano, porque actualmente hay "un presidencialismo disfuncional y no podemos avanzar como país, mientras tengamos un presidente así".

"Nunca más un presidencialismo que cree que sabe todo y nos estorba en todo, porque 130 millones de mexicanos pensamos mucho más que una sola persona. Nunca más un presidente que diga de un plumazo desaparece el Seguro Popular, nunca más un presidente que eche abajo la obra de infraestructura más importante de este país, que era el aeropuerto internacional de México", expresó.

Un país más próspero. El aspirante priista señaló que en México faltan oportunidades, porque "somos un país de luchones y de luchonas".

"Necesitamos un país de oportunidades para que cada uno de nosotros y nuestras familias salgan adelante, y ese México sí es posible y está al alcance de esta generación, porque esta generación es la que va a definir el futuro de las próximas generaciones", comentó.

Contrapesos en el gobierno. El siguiente paso para la evolución de la política en el país, son los gobierno de coalición, porque actualmente pareciera que tenemos a un monarca en el gobierno, refirió Enrique de la Madrid.

"El gobierno de coalición es el siguiente paso que nos toca a nuestro país, esa es la evolución del sistema político mexicano. Un gobierno donde vamos a gobernar juntos los partidos de oposición y los ciudadanos", dijo.

Santiago Creel pide reconciliación al PRD

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel, inició su discurso en el primer Foro de Diálogos Ciudadanos, con un llamado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la reconciliación.

Luego de que este jueves, el dirigente nacional del sol azteca, anunció una "pausa" entre su partido y el Comité Organizador del Frente, Creel Miranda señaló que el PRD es indispensable para la continuidad del proyecto opositor.

"Jesús, tu partido es indispensable en el Frente, aquí los esperamos, y estoy convencido de que sabremos conciliar y encontrar los puntos de reencuentro", declaró.

En su primera participación en el Foro, el legislador panista recordó que inició en la política hace más de 30 años, y detalló que su generación consolidó la transición hacia la democracia.

"Apuntalamos ese proceso con múltiples reformas y múltiples instituciones, entre ellas el Inai, hoy acosado por este gobierno perverso, creamos la CNDH hoy totalmente desfondada, creamos la ASF hoy presionada y debilitada, además del Instituto Nacional de las Mujeres que no vive sus mejores momentos", destacó.

Creel Miranda señaló que siendo autocríticos, los partidos de oposición se alejaron de la ciudadanía, pero aseguró que hoy se están reencontrando con la sociedad civil en el Frente Amplio.

El aspirante dijo que hoy "la democracia está en riesgo", por lo que el Frente resulta un faro de esperanza: "Y yo me comprometo a que esa luz siga prendida hasta que arribemos al puerto de nuestra democracia".

México no necesita más odio y división sino un gobierno de coalición: Xóchitl

"México no necesita más odio y división sino un gobierno de coalición", aseveró Xóchilt Gálvez en su primera participación en el primer foro de los aspirantes del Frente Amplio Va por México.

Explicó que la única forma de terminar con la actual situación en el país es que los tres partidos juntos lo lograremos, "es la única manera que Palacio Nacional se abra".

Exhortó al jefe Zambrano a sumarse a la alianza.

Comentó que el día que el Presidente le cerró la puerta de Palacio Nacional se dio cuenta que no es la única que la ha sucedido, porque lo mismo a los niños con cáncer, a las madres buscadoras, a los maestros y a los médicos.

No creo que Chico Che sea el mejor asesor para relación con EU: Paredes

Beatriz Paredes aseveró que la relación con Estados Unidos debe ser de la mayor importancia por lo que "no creo que Chico Che sea el mejor asesor" con ese país.

En clara alusión a las canciones del cantante tabasqueño que ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestiona sobre la relación con Estados Unidos, lamentó el desdén presidencial en el tema.

Lamentó la impunidad que campea en este régimen, así como el abuso de poder desde la mañanera dónde se ataca a periodistas, pero también a la Corte.

"Que viva la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo la senadora del PRI quien manifestó su respaldo a la ministra Norma Piña.