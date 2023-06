¿Cuál será el sello que pondrá Martí Batres como jefe de Gobierno de CDMX?

A cuatro días de haber rendido protesta como jefe de Gobierno, Martí Batres, aseveró que, si bien no quiere "hacer un contraste" con la gestión de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su administración al frente de la Ciudad de México estará centrada en servir a la gente, privilegiando el tema social.

En conferencia de prensa este martes, Batres Guadarrama aseveró que tiene muchas coincidencias con la exmandataria capitalina, por lo que ahora que él ocupa el cargo, continuará con esos planteamientos.

"Hay que decir que tenemos muchas coincidencias con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; compartimos toda una visión y ahora como jefe de Gobierno continuó muchos de esos planteamientos en los que hemos coincidido históricamente", dijo.

El mandatario señaló que "hay varios elementos" en los que está centrado, pues considera que gobernar es servir, trabajar, tener cercanía con la gente, tener sensibilidad social y conmoverse con los problemas de la población.

"¿Qué estoy haciendo? Me he metido en mi trabajo desde muy temprano, estoy empezando a las 5:00 de la mañana hasta muy tarde. No me esperé al lunes, desde el viernes en la tarde ya estábamos aquí viendo cosas, todo el sábado, todo el domingo, así le vamos a seguir", señaló.

Asimismo, dijo que el tema social estará en el centro durante su administración, pues dijo que un gobierno que no hace esto, entonces es "simplemente poder político".

"Para nosotros, como lo dije desde el principio, el día de la toma de protesta, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esa es la clave", dijo.