¿Cuál es la historia de las canciones de Taylor Swift?

La espera terminó y después de 17 años esperando la visita de Taylor Swift finalmente los fans mexicanos podrán disfrutar de su música en los cuatro conciertos que ofrecerá en el Foro Sol.

Una de las razones por las que la cantante de 33 años ha ganado fama es porque su música se caracteriza por ser documentalista, es decir, que a través de las letras que ella misma escribe, cuenta momentos de su vida, amores pasados e incluso historias que imagina.

Si eres fan seguramente ya tienes en la mente los temas que son más esperados por los llamados "swifties", pero también si no eres tan fan y vas a asistir o quieres conocerla más, aquí te contamos el significado detrás de las canciones que seguramente escucharás este próximo jueves:

"Anti-hero". A través de un video que compartió en su Instagram, Swift habló de cómo esta canción habla sobre sus inseguridades: "Es una verdadera visita guiada a través de todas las cosas que tiendo a odiar de mí misma", dijo.

Siendo una figura pública ha tenido que lidiar con muchos aspectos de su vida personal que se ven afectados por la fama y el trabajo: "Lucho mucho con la idea de que mi vida se ha vuelto inmanejable, y que yo... no quiero sonar demasiado oscura, pero, lucho con la idea de no sentirme como una persona", detalló.

La depresión y el impulso antisocial son algunos de los temas que se tocan en la canción que incluye frases como "No debería dejarme solo, termino en crisis, me despierto llorando de soñar".

"Bejeweled". Uno de los eventos más importantes en la vida de la intérprete fue el Met Gala 2016, un evento de moda en el que apareció tras haber concluido su relación con el DJ Calvin Harris, ahí conoció a quien sería su nuevo novio Joe Alwyn, pero al parecer esta canción la escribió a los sentimientos que albergaba entonces de frustración por no ser tratada mejor por su pareja.

En una entrevista con iHeart Radio, Taylor Swift habló sobre la inspiración detrás de la canción: "es una canción que creo que realmente se trata de encontrar confianza cuando sientes que te la han quitado, por la razón que sea, te sientes inseguro, te sientes dado por sentado".

"Creo que he sido demasiado amable, no me di cuenta de que caminabas por toda mi paz mental", dice en la canción.

"Mastermind". Esta es una canción de amor sobre la relación que mantuvo por casi seis años con el actor británico Joe Alwyn. La expareja se conoció en la Met Gala de 2016 y por eso en la letra describe cómo mil planetas se alinearon para que los dos se encontraran

"Es una canción que puse en último lugar en el álbum porque estoy muy orgullosa de ella, y me encanta que, cuando estábamos haciendo esta canción, queríamos que el verso sonara como romance y este tipo de banda sonora de héroes", dijo la cantante a iHeart Radio.

"Midnight rain". En esta letra habla sobre su propia historia de lucha y crecimiento personal, pero también reflexiona sobre todo lo que quedó a atrás, en especial un amor.

Cuenta cómo regresó a su ciudad natal y descubrió que todo había cambiado, menos un chico que la espera y quiere una vida más cómoda con ella, pero no pudo seguir con ese romance porque se fue a buscar sus sueños.

Los distingue con una romántica analogía en la que acepta que no supo quererlo, pero al final ambos eran muy distintos: él era sol y ella era lluvia de medianoche.

En el coro aborda las diferencias entre ellos y cómo al final del camino los dos recibieron lo que querían, incluso si eso significaba no estar juntos.

"The best day". Proveniente de uno de sus primeros álbumes, "Fearless", de 2008, esta canción es una de las más personales de Swift pues está dedicada a su madre.

En varias ocasiones la cantante ha hablado de como Andrea Finlay, su mamá, la ayudó cuando no era aceptada por sus compañeros de escuela y la impulsó en su sueño de cantar. Hoy es la persona más cercana a ella: "Esta es la canción más dulce. Me encanta, y espero que mi hija se sienta así por mí algún día".

En una entrevista con Deadline, Taylor recordó: "Mi madre y mi hermano pequeño fueron a Nashville y condujeron de un lugar a otro de Music Row. Mi madre se detenía frente a un sello discográfico y corría y entregaba mi CD a la recepcionista".

"Ella me llevaba a estas aventuras y conducíamos e íbamos a ciudades que nunca habíamos visto antes. Esas aventuras y esos días de simplemente huir de mis problemas, se supone que no debes huir de tus problemas, pero cuando tienes 13 años y tus amigos no te hablan y se mueven cuando te sientas en la mesa del almuerzo, y tu madre te deja huir de esos problemas, creo que es algo bueno... Mi madre fue mi escape de muchas maneras".

Aunque no son de su disco más reciente, "Midnights", los fans de antaño seguramente estarán esperando canciones como estas:

"August". Ella misma explicó que en su disco "Folklore" hizo una trilogía ficcionada de un triángulo amoroso. Esta canción es parte de ello.

Primero está "Cardigan" y "Betty", que cuentan la historia de James y Betty, la pareja que al final del tumultuoso amor terminan juntos.

"'August' era sobre la chica con la que James estuvo este verano. Parece que es una chica mala, pero en realidad no lo es. Ella es una persona sensible que realmente se enamoró de él, estaba tratando de parecer genial y parecía que no le importaba... pero realmente lo hizo, y pensó que tenían algo realmente real", explicó Taylor en su documental Folklore.

"All too well". En esta canción que pasa de explicar con suavidad la emoción de encontrar un nuevo amor y luego la dolorosa pérdida que le ha dejado sólo buenos recuerdos, muchos de sus fans han encontrado correspondencia con su romance con el actor Jake Gyllenhaal, pues menciona unos cafés con leche y miel que ella solía tomar con él y hace referencia a una bufanda que ella olvidó en la casa de su entonces cuñada. En efecto, en la época en la que salían, Taylor pasó un tiempo con la hermana de Jake, Maggie Gyllenhaall.

"Comienza con conocer a alguien y todos los detalles sobre ese comienzo inocente y sigue la historia hasta el amargo final. Es una canción muy emotiva porque te muestra por qué la pérdida es tan dolorosa, porque una vez fue buena y puedes recordarla", describe Taylor en el reverso de su letra, en el disco.

"This is me trying". En este tema habla de tener dificultades para adaptarse al cambio que probablemente ha tenido lugar en su carrera. Aunque se arrepiente de irse, se pregunta si la persona que dejó atrás todavía se preocupa por ella. Estas líneas han sido relacionadas con la pausa de Taylor en la música durante el 2016.

Es un testimonio sobre los efectos psicológicos de la duda, donde habla de su miedo al rechazo y su arrepentimiento por los errores del pasado, pero también su determinación de seguir adelante pese a las dificultades que enfrenta.

"Blank Space". Finalmente como parte de una respuesta a la crítica que los medios de comunicación y las redes sociales han hecho alrededor de su imagen y su vida amorosa, esta canción es una historia acerca de esa Taylor, con la que ella muchas veces no se identifica, pero que en la cabeza de muchos, existe.

"Lo escribí como una broma. Estaba pensando mucho en cómo los medios de comunicación han decidido sensacionalizar sobre mi vida personal. En cómo han elaborado a este personaje, ella es como emocionalmente inestable, necesitada y pegajosa. Tiene todos estos novios, pero la dejan. Va a su malvada guarida y escribe canciones para vengarse emocionalmente. Estaba pensando en eso y mi vida personal real, que implica que estoy sentada allí con dos gatos viendo los maratones de "Friends", pero me puse a pensar en ello y pensé, ¿cuál es más interesante para escribir?", contó en una sesión secreta en directo el 27 de octubre de 2014.