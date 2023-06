¿Cuál es el grado de estudios de Wendy Guevara?

La influencer Wendy Guevara sigue cautivando a sus fans gracias a su personalidad y su sentido del humor, convirtiéndose en una de las favoritas para ganar los 4 millones de pesos del reality show "La Casa de los Famosos México".

Durante el programa, Wendy ha contado experiencias difíciles que ha tenido que enfrentar antes de saltar a la fama en 2017. Una de ellas, es cuando tuvo que dejar la escuela debido al bullying que sufría por su orientación sexual.

La creadora de contenido relató que siempre tuvo intermitentes durante sus estudios en la primaria, lo que ocasionó se retrasara en el proceso de aprendizaje y reprobara grados escolares, aunado a ello, las golpizas que recibía la orillaron a que en la adolescencia dejara sus estudios.

"Primero perdí porque me atropelló una camioneta, tuve 80 puntadas (en la cabeza), duré seis meses en el seguro, mi mamá me cuidaba y mis tías, perdí el kinder y primero de primaria".

"Y después solo estudié solo 22 días primero de secundaria y me salí, pues ya sabes, me bulleaban por jota, por mi proceso sexual y me tenía que pelear siempre, y mejor ya no estudié, por eso no sé muchas cosas", declaró la integrante de "Las Perdidas".

Su nombre real es Luis Carmen Guevara, nació el 12 de agosto de 1993 y decidió adoptar el nombre de Wendy como una forma de honrar a una amiga cercana que falleció hace algunos años.

A inicios de junio, Wendy compartió a través de sus redes sociales una fotografía acompañada aparentemente de sus familiares más cercanos cuando eran niños. Sin embargo, no dio detalles de qué infante era.

En esa misma red social, compartió otra imagen, donde mostró cómo se veía de adolescente.

Fue en 2017, cuando Wendy saltó a la fama con una grabación que se hizo viral, en donde ella, acompañada de Paola Suárez, contaba que habían subido al automóvil de un grupo de hombres quienes las dejaron varadas en el monte, y con el famoso grito de "¡Estamos perdidas!" fue que cobraron relevancia en internet.