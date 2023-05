CTM exigirá a patrones dar al menos bonos si no entregan utilidades

El líder sindical de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, dijo que trabajarán en una cláusula para que el otro año ninguna empresa adherida evite dar por lo menos un bono a los trabajadores que no reciban utilidades.

De acuerdo a lo que dijo, no se permitirá que la industria no se solidarice con la clase trabajadora aún cuando no reporten utilidades.

Recordó que la entrega de utilidades aún va en marcha y siguen observando cómo avanza este proceso ante el reporte de cualquier irregularidad.

“Aprovecho para decirles que en unas dos empresas o tres, que yo tenga conocimiento hubo inconformidades lamentablemente”, dijo.

Ante esto indicó que se pidió a las empresas solidarizarse para que se les diera en estos casos algún bono de compensación.

Tereso Medina, hizo el llamado a los empleadores que tiene contrato colectivo con la CTM para que el próximo año no se permita que ninguna empresa no entregue utilidades o no se solidarice con sus trabajadores.

“En las próximas negociaciones colectivas que van a empezar el fin de año en septiembre, vamos a incluir una cláusula donde el patrón se obligue a pagarle un bono al trabajador de por lo menos dos meses”, señaló.

Cabe destacar que el plazo que contempla la Ley de Trabajo para la entrega de utilidades venció el 20 de mayo, mientras que para los trabajadores que ya no tienen relación laboral pero que trabajaron el año anterior será en junio.