Critican a Stephanie Salas por comentar publicación de Humberto Zurita sobre Christian Bach

Humberto Zurita sigue recordando a su esposa Christian Bach, quien falleció en 2019 y que ayer habría cumplido 63 años; a través de redes sociales, el actor de "Papito querido!" dedicó un emotivo mensaje a la madre de sus hijos, el cual fue comentado por su actual pareja Stephanie Salas, lo que no fue del grado de varios cibernautas que la tacharon de "celosa" e "irrespetuosa".

Hace unos días, el actor recordó el aniversario luctuoso de Christian, y ahora, con un fragmento del poema 20 de Pablo Neruda, habla de su exesposa y madre de sus hijos en su cuenta de Instagram, donde suele recordarla con pensamientos y poemas.

A finales del 2022, Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron oficial su relación, la cual fue destapada "sin querer" por Sylvia Pasquel, quien halagó las cualidades de Humberto; después, la pareja se dejó ver en el aeropuerto y en redes sociales; Zurita ha dicho que está enamorado de Stephanie, quien fue amiga de su ex Christian Bach.

En la más reciente publicación de Humberto Zurita, el actor confiesa que extraña a su exesposa Christian Bach y le agradece todo lo que le dio en vida; con un emotivo mensaje y con una foto del rostro de la actriz, la recordó en su cuenta de Instagram:

"Mi alma no se contenta con haberla perdido. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. (Fragmentos de Neruda). Hoy en este mundo cumplirías tus felices cumple días. Siempre amada y siempre en mi corazón, tu recuerdo imborrable, alimentando mi amor para seguir amando la vida. Gracias por haberme dado tanto", se lee.

La polémica se suscitó cuando apareció el comentario de Stephanie Salas, el cual sólo fue un "te amo", sin embargo, muchos se escandalizaron por considerarlo "innecesario" y "fuera de lugar".

"Stephanie Salas no era necesario comentar hay que respetar espacios". "A lo mejor sí, pero debería respetar este momento aunque ahora ande con ella no es necesario acaparar su atención cuando el post es para el amor de su vida, ¿no creen?". "Jamás te compares con ella te falta y siempre te faltará todo para ser como ella, respeta el momento, no quieras llamar la atención... sácate de aquí fuga".

Aunque la frase de amor que escribió suma ya cientos de opiniones, no todas son negativas, pues algunos cibernautas la felicitan por la bella pareja que hace con Humberto y cómo toma con madurez la situación.

"Stephanie Salas hermoso tu comentario, admirar el pasado tu actual pareja es de respetarse. Saber que respetas el lugar y su historia. Bien Step".