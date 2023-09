Critican a conductores de Sale el Sol por no haber mostrado los protocolos del Simulacro Nacional

El programa Sale el Sol desencadenó la polémica luego de, aparentemente, no haber participado en el Simulacro Nacional, el cual se realiza cada año en la Ciudad de México.

Este 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional, una práctica bastante necesaria debido a la alta presencia de sismos que la Ciudad de México vive durante este mes.

A partir de las 11 de la mañana, ciudadanos, e incluso las televisoras se unieron para llevar a cabo esta actividad al pie de la letra, mostrando los protocolos que se tienen que seguir cada que hay algún sismo.

Sin embargo, a pesar de que los matutinos de Venga la Alegría y Hoy los llevaron a cabo al pie de la letra, interrumpiendo sus actividades para llevar a cabo los protocolos de seguridad, el programa de Imagen Tv tuvo una dinámica diferente.

Y es que, a la hora de comienzo de la alerta sísmica, Sale el Sol realizó un corte informativo sobre por qué se lleva a cabo esta práctica, y al rededor de las 11: 04 los presentadores aparecieron en pantalla con total normalidad, sin haber mostrado el protocolo que se tenía que haber llevado a cabo.

Esto provocó que, en su transmisión En Vivo por YouTube, usuarios criticaran al programa por no transmitir si llevaron a cabo o no los protocolos recomendados por protección civil.

“Que falta de respeto no decir qué hay simulacro”, “Es en mi canal favorito y no hicieron simulacro. Qué mal!!!”, “Es un simulacro NACIONAL, lo que significa el día y el acto para el país, es muy lamentable que esta televisora no lo haya hecho", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.