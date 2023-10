Critica Iglesia a gobierno y dueños de Altos Hornos

El padre Jesús Eduardo Neri Frías, párroco del templo de Santiago Apóstol, durante el sermón de su omitía llamó a los feligreses a ser congruentes consigo mismos.

Criticó al gobierno y a los empresarios de Altos Hornos de México que por su arrogancia, no actúan como cristianos ni con valores éticos y sólo buscan no ceder y "ganar", sin importar el daño que causan a la sociedad.

Manifestó que "quienes están de responsables (sic), claro que van a tener que perder algo, van a tener que ceder. Pero no quieren ceder, no quieren perder ¿me explico? quiere cada uno decir 'yo gané'. No importa que nos tardemos lo que nos tardemos y que nuestro pueblo siga sufriendo las consecuencias".

Expuso que ciudadanos, gobernantes y servidores públicos no actúan como cristianos y expuso que esta situación no es privativa de Monclova, es igual en gran parte de las sociedades de Latinoamérica. "Somos externamente religiosos pero vivimos muy lejos de ese contenido de la fe", sostuvo.

"Si quitáramos incluso a Dios, quedarían los valores éticos, y ni esos respetan" afirmó el líder religioso.

Dijo que si verdaderamente creyeran en Jesús serían congruentes, sinceros, humildes, abrirían los ojos a los demás, serían compartidos, refiriéndose a todos los católicos y cristianos, a ciudadanos, familiar servidores públicos.

Expuso que es apariencia de fingir ser una cosa y pero no serla. Y es algo que se ve en todas las sociedades, de América Latina.

"Nos encerramos como en un capullo" donde solo el interés y el beneficio personal mueve, y no el interés o el apoyo a la comunidad.

Señaló que esa actitud es la que mantiene a Altos Hornos de México sin solución, sin trabajar y con los trabajadores sin trabajo y sin sus sueldos.

"Décimos, si es él es el malo, él es el que no está bien. Ella es la que no quiere, ella es la que no hace y sí. Y si yo sí quiero soy yo", citó el sacerdote.