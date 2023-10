Crisis de liquidez pega a sector inmobiliario

Hay bastante vivienda para vender en Durango pero no hay suficientes personas que la completen, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Durango, Dora Herrera.

Expuso que en la actualidad los trabajadores duranguenses enfrentan dificultades para poder hacerse de un patrimonio tales como los fraudes en la venta de terrenos, así como el bajo ingreso que no les permite acceder a un crédito, además de los problemas con el Buró de Crédito.

Ante ello, los trabajadores deben buscar otras alternativas de crédito como son las cajas de ahorro o programas gubernamentales para que se les otorgue algún subsidio o facilidades para acceder a un terreno con servicios.

Informó que la problemática del hacinamiento en materia de vivienda se sigue dando, "hay vivienda para vender, pero no hay capacidad", señaló.

Otra problemática que se observa en el sector inmobiliario es relativo a la renta de locales en la Zona Centro de la ciudad de Durango, ya que muchos se desocuparon a partir de la pandemia por el cierre de empresas.

"Sigue aumentando el cierre de empresa y también hay mucha oferta en el mercado de arrendamiento de locales comerciales y pues hay pocos interesados, pocas personas que quieran aperturar. Es muy poco el flujo de circulante que hay ahorita", estableció.

Por lo que reconoció que no ha habido una recuperación en el sector inmobiliario. "La verdad es que no, no ha habido un incremento en la colocación de locales en renta", mencionó.

Y lo peor es que se prevé que el próximo año sea aún peor por todo lo que se avisora en la economía internacional. "Ha sido un mal año y se espera un peor mal año el próximo 2024", lamentó.

Inclusive hizo un comparativo de la situación que se registraba en 2020, cuando fue un año muy complicado a consecuencia de la pandemia.

"Este año estuvo mucho más mal en sí que el año que hubo COVID, el año que hubo COVID incrementaron las ventas de vivienda y en este año bajó", dijo.

