Crimen organizado 'va por los damnificados de Acapulco', advierte Rubén Moreira

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco podrían enfrentar amenazas por parte de grupos delictivos y un aumento en la inseguridad.

Ante la emergencia, estos grupos podrían tratar de obtener recursos a través de la extorsión a la población, aseguró el priista.

Moreira señaló que Acapulco enfrentará un importante problema de seguridad, ya que los grupos del crimen organizado, que solían vender drogas en restaurantes, hoteles y playas, y controlar zonas donde trabajan vendedores y bares, ahora buscarán obtener ingresos a través de la reconstrucción y explotando a la población en general.

El coordinador del PRI también mencionó que los grupos delictivos están acaparando materiales de construcción e incluso cobran a las personas para permitirles formarse en filas para comprar gasolina.

Rubén Moreira consideró necesario que se restablezca el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) con reglas claras de operación, ya que es fundamental para atender emergencias como la que se vive en Guerrero y específicamente en Acapulco como consecuencia del huracán Otis.

Subrayó que el gobierno federal, en lugar de ayudar a los damnificados, está tratando de minimizar la tragedia debido a la falta de recursos disponibles al no contar con el Fonden. Además, dijo que las instituciones, el federalismo y el sistema de protección civil se han debilitado, lo que ha afectado la respuesta en los estados y municipios al no contar con suficientes recursos.

El legislador priista, finalmente, afirmó que el gobierno federal no ha convocado a los sectores productivos para lograr unidad en el proceso de reconstrucción. Agregó que no se ha visto una respuesta contundente por parte del Estado, y que la Marina no ha enviado buzos para buscar a las personas fallecidas, de acuerdo con sus consideraciones.