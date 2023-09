'Crimen organizado controla distribución de limón'

La inseguridad que se registra en varios estados del país está afectando la producción y distribución de productos como el limón, reconoció el Consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Reynaldo Dozal Ibañez.

"De lo que estoy más enterado es del caso del limón, que ya básicamente el control total lo tiene el crimen organizado, en estados como Colima, Michoacán, pero también ya se están expandiendo a Puebla, Veracruz, Zacatecas, que ahí se produce todo lo de hortalizas", estableció.

Dijo que si el gobierno federal no pone un alto y sigue con su plan de no persecución a delincuentes será una situación más complicada. "Ahorita andamos arriba de los 50 pesos el kilo de limón. De 20 pesos a 50, estamos hablando de 150 por ciento", comentó.

En torno a la producción de aguacate, dijo que no es la temporada y no se consume mucho porque ahorita no es de buena calidad pero "si nos esperamos para diciembre se va a incrementar arriba de los 70 pesos", advirtió.

Por lo que se prevé una difícil situación en torno a la canasta básica. "Vamos a tener problemas por limón, por hortalizas, por maíz y por frijol que son básicos. Y el maíz lleva a otro problema porque al no haber cosecha no hay alimento para los avicultores que tienen sus granjas de pollos, de gallina. Una cosa lleva a la otra", indicó.

Por lo que llamó a que los diputados exijan que se ponga atención a esta situación.