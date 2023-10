Crimen amenaza a funcionarios de Tijuana

Varios funcionarios del municipio mexicano de Tijuana, fronterizo con Estados Unidos, fueron amenazados por presuntos sicarios del crimen organizado mediante mensajes en lonas, indicaron este lunes autoridades municipales.

Este fin de semana fue colocada una manta en una zona popular de la ciudad, en la que se amenazaba tanto al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, y el Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín.

En un recorrido de vigilancia, policías de Tijuana descubrieron, la tarde del pasado sábado, un mensaje firmado con las siglas CJNG, del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un puente que conecta a Tijuana con el puerto fronterizo de San Ysidro.

“Ya basta de (...) cuotas a fuerzas para sus beneficios Miguel Ángel Bujanda Ruiz y Marcelo de Jesús, dejen de darle preferencia a sus socios”, apuntó el mensaje en una parte.

Autoridades de Tijuana informaron este lunes que tres personas fueron detenidas luego de que observaron que cuatro sujetos estaban en este puente colocando el mensaje, quienes trataron de huir en un vehículo, por lo que se inició una persecución y fueron detenidos minutos después en diversos puntos. Solo uno logró escapar.

En junio pasado, la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero Ramírez, también fue amenazada por el crimen organizado, por lo que ese mismo mes optó por vivir en un cuartel militar resguardada por la Guardia Nacional, en donde se mantiene todavía bajo protección federal.

Ante esta situación, la alcaldesa dijo a medios que el palacio municipal "no tiene cuotas con ningún cartel, ni de un lado ni de otro".

La funcionaria agregó que estas conductas también podrían tener tintes políticos de fondo.

"La investigación ya está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que serán ellos los que tengan que descartar si los detenidos pertenecen o no al crimen organizado o a un ente político", expuso.

Además, dijo que con esas acciones no la amedrentan. "Yo voy a continuar en mi cargo y si se dieron cuenta en la última manta los descartan a mis funcionarios propiamente de tener nexos con el crimen organizado, ya que las mantas versan en razón de que no pertenecen y no participan con ellos", dijo.

Apenas el pasado 12 de septiembre, el CJNG también desplegó unas mantas en diversos puntos de Tijuana para amenazar a Peso Pluma, uno de los referentes actuales de los conocidos corridos tumbados, en las que se advertía al cantante no presentarse en la ciudad este mes de octubre, de lo contrario sería su último show.

El concierto estaba contemplado para llevarse a cabo el 14 de octubre en Tijuana, pero debido a las amenazas recibidas, fue su propia productora la que decidió mejor cancelar el show para salvaguardar su integridad y la de sus seguidores.