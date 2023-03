Creel buscará presidencia en 2024

El presidente del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda reiteró que buscará la candidatura a la presidencia de México en 2024 y aseguró que la coalición opositora no está en riesgo y que se mantiene fuerte.

Señaló que luego de haber estado semi retirado de la vida política, decidió dar un paso al frente en su deseo de estar "en la primera línea de contención de este mal gobierno y de este mal grupo o coalición que está gobernando el país", si su partido y dicha coalición se lo permiten.

El panista señaló que "no me gusta, no estoy de acuerdo, repruebo lo que está sucediendo en el país", al manifestar que México está en grave riesgo por los constantes atentados a las democracia y las instituciones que la representan, todo ello desde el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Consideró además que los cambios surgidos al interior de la bancada del PRI en el Senado no arriesgan la coalición opositora, y parafraseó a Benito Juárez al expresar que "la no intervención en el partido ajeno es la paz".

Indicó que cada partido toma sus decisiones, por lo que dijo que no le corresponde opinar y aseguró que la alianza sigue fuerte rumbo al 2024, porque además ha pasado bastante pruebas y las ha superado por el bien de México.

Los retos para esta alianza son ganar elecciones y gobernar, tener una agenda legislativa que promueva el fortalecimiento institucional, además de defender dichas instituciones, dijo.

Como presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel dijo que la próxima semana la Alianza Va por México presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del plan B electoral, y dijo tener confianza en que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de anular dicha reforma.

"Sobre todo porque la Corte es presidida por alguien que ya demostró su independencia y autonomía, y por lo cual ha recibido una serie de insultos y descalificaciones del presidente y el partido Morena", dijo.

NO A LA INTERVENCIÓN, SÍ A LA COOPERACIÓN

El legislador dijo que no se vivía una situación tan tensa con Estados Unidos desde el siglo XIX, con tales desacuerdos y desencuentros "por un presidente que se dedica a vituperar y llamar mequetrefes a congresistas estadounidenses, quienes no han tenido la idea de querer intervenir con su ejército en México".

Al respecto, se pronunció en contra de la intervención extranjera, pero a favor de la cooperación del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, el que indicó, es un problema internacional y transcontinental que no puede resolver por sí solo.

Creel Miranda indicó que no es a través de insultos como se resuelve un problema tan complejo como éste, al señalar que el Gobierno federal ya generó conflictos con la DEA, el Congreso y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, como parte de una política exterior desastrosa.