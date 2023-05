Créditos incobrables tienen récord en el SAT

El Servicio de Administración Tributaria rompió un récord en la última década: registró el mayor monto de créditos incobrables.

En el primer trimestre de este año, el monto total de los adeudos incobrables ascendió a 190 mil 460 millones de pesos, el mayor monto para un mismo periodo en los últimos 10 años.

Si se compara contra el primer trimestre de 2022, la cifra fue 26.2 por ciento mayor, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

Estos créditos fiscales son catalogados como de “baja probabilidad de cobro”, lo que obedece a que los contribuyentes no están localizables para el fisco, el deudor no cuenta con recursos para pagar o bien, al SAT le resulta más costoso pelear el adeudo que el monto que podría recuperar y por ello decide no perseguirlo.

TOTALES Y MONTOS

En total, son 400 mil 907 créditos tanto de personas físicas comomorales que se encuentran en esa situación.

El monto que en conjunto suman esos créditos representa 27.4 por ciento del total de los adeudos que tienen contribuyentes con el SAT, donde se incluyen aquellos que sí puede cobrar.