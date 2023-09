Crecimiento ha sido deficiente: Canacintra

Esperanza Ortega Azar, presidenta nacional de Canacintra, dijo que el crecimiento económico en el país ha sido deficiente, pese a que se atraviesa por momentos coyunturales, en cuanto a la relocalización de empresas o nearshoring, lo que no se debe desaprovechar.

"El crecimiento económico, lo hemos visto, ha sido deficiente, no hay tal crecimiento económico, se echan campanas al vuelo y, si a esto le aunamos que venimos de una pandemia de dos años, pues verdaderamente hoy necesitamos generar, desde la Iniciativa Privada, las condiciones pero también hacer las propuestas de lo que necesitamos, nosotros no pedimos que nos den, que se generen las condiciones", expresó.

La dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el país dijo que se requiere también de generar financiamientos blandos para poder acceder, en estos momentos de la relocalización de empresas.

Consideró que hay grandes oportunidades de empresas de otros países, porque no solamente son las asiáticas las que buscan venirse a instalar en México, sino también las españolas, norteamericanas, por la situación geográfica tan favorecedoras.

"Buscar el cómo sí participar, el ser los conductores hoy, el ser portavoz de todas las empresas", dijo.

Ortega Azar refirió que en este gobierno federal desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero prefirió no abundar en detalles sobre los desacuerdos con la actual administración sino concentrarse en las propuestas hacia la nueva gestión y la preparación para las ramas, haciendo valer la Ley, en términos de que las cámaras empresariales son órganos de consulta.

La empresaria dijo que se busca en el sector industrial actualmente "tocar la puerta" y no "patearla", y reiteró que les toca ver hacia adelante y caminar, en lugar de ver hacia el pasado. No obstante, reconoció que la descentralización que se había planteado en la administración federal no se concretó, al ser decisiones muy difíciles que se habían tomado a la ligera.

"Al final de cuentas, operan dos días en algún estado y el resto en la ciudad de México, es doble gasto", comentó, en relación a las dependencias que sí se lograron descentralizar, como no fue el caso de Nacional Financiera en Torreón o de Pemex en Campeche.

POSTURA

Desde La Laguna, la industria nacional fijó su postura en el Foro de Comercio Exterior, a partir de lo cual, se generará un documento rector que pueda incidir en políticas públicas, mismo que se entregará a todos los candidatos que participen en el proceso electoral del 2024.

Ortega Azar señaló que es un ejercicio inédito donde se busca que las propuestas nazcan de los afiliados y no de forma cupular, sino transversal. El documento concluirá con el Foro de Políticas Públicas en la ciudad de México.

Explicó que en agosto se lanzó el proyecto La Fuerza de las Propuestas, que se ha realizado en las diferentes ramas en las 76 delegaciones, de ahí se derivaron los foros regionales, con temas en seguridad, innovación, comercio exterior y políticas públicas.

Indicó que, aunque todavía no se tienen candidatos, en noviembre ya se tendrán precandidatos y luego candidatos, y que se recibirá a todos los aspirantes de todas las fuerzas políticas, al ser un órgano de consulta obligado, pese a que dijo que esto "últimamente se les ha olvidado" a los gobernantes.

Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente nacional de Comercio Exterior en la Canacintra, expuso que se tocaron temas torales como el enfoque en la regionalización, ya no globalización, y el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), pues el 85 por ciento de los negocios son con estos países.

Otro punto fue el acceso oportuno y viable a la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) para subirse a la cadena exportadora, pues tardan un año en otorgar el crédito y a tasas muy altas, lo que les deja fuera de la jugada, ya que la cancha no es pareja a nivel mundial, por los fondeos que logran las empresas de otros países.

También se observó la problemática legal actual del comercio exterior, donde las empresas IMMEX (Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) pueden llevarse hasta un año en lograr esta certificación. Otro tema fue que en 2019 cerraron las delegaciones y subdelegaciones de Economía, como si la ventanilla mexicana de comercio exterior sería suficiente, pero ha presentado múltiples fallas.

Los presidentes de Canacintra Torreón y Gómez Palacio, Alejandro Gutiérrez y Alfonso Montellano, anfitriones del foro, indicaron que se trabaja en conjunto con el tema de la relocalización para el país, un eje estratégico para el crecimiento en los siguientes años para el país. Confiaron en que se logren grandes acuerdos y lineamientos que permeen en la industria y otras actividades.