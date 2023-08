Crece inconformidad en sector Dinamita

El gobierno del estado de Durango aseguró que se avanza en los acuerdos para que Draslovka pueda sacar sus equipos de Gómez Palacio, no obstante, ha crecido en el sector de Dinamita una inconformidad de los empresarios por las continuas protestas del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, así como bloqueos en la carretera.

Al respecto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que se garantiza la seguridad y que se ha pedido al sector empresarial que cualquier problema que enfrenten se lo den a conocer.

"Luego pasan tantas cosas que hay muchos vivales que luego se sienten que no los toca ni Dios y que no tienen nada que ver con ningún grupo de nada, y extorsionan y amenazan, yo ya se los dije: a mi me dicen quienes son, no necesitan poner denuncia, yo voy por ellos, aquí va a haber Ley", comentó.

El Grupo Industrial Dinamita, compuesto por las empresas Austin Bacis, Dyno Nobel México, Tecnobrick y Regio Mármol, se ha pronunciado en este sentido al considerar que falta de atención de los gobiernos estatales y federales ante los bloqueos organizados por el Frente Unido y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace más de tres años, primero por la instalación de la compañía Draslovka y ahora en perjuicio de estas empresas que operan en el poblado.

Ayer en este medio Claudia Márquez, directora en México para Draslovka Holding (empresa propietaria de lo que fue Soluciones Mineras de The Chemours Company) y presidente de la Industria Química en el país, denunció una ausencia del Estado de Derecho por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno, pues no han podido entrar a su predio para retirar el resto de su maquinaria y han perdido cerca de 10 millones de dólares en equipo por rapiña.

En Gómez Palacio, el gobernador aseguró que ya se está llegando a acuerdos con el Frente en relación a Draslovka, e indicó que "ya se va, yo se los digo ahorita, Chemours ya no tiene nada que ver en Durango, no se va a poner esa planta, ya no estamos en negociaciones, lo único que quieren ellos es sacar sus cosas".

Señaló que se busca apoyar a la empresa para que pueda retirar su maquinaria y equipo, y posteriormente se buscará la instalación de otra empresa, en estas mismas instalaciones, pero con un giro distinto.

"Buscar otro tipo de empresas, que no lastimen el medio ambiente, para que se puedan instalar en Gómez Palacio, ese lugar es importante", dijo.

Se pronuncian

El Grupo Industrial Dinamita está conformado por:

* Empresas Austin Bacis, Dyno Nobel México, Tecnobrick y Regio Mármol.

* Consideran que falta atención de los gobiernos a bloqueos organizados por el Frente Unido y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace más de tres años

* Primero por instalación de Draslovka y ahora en su perjuicio.